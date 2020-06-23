“الوفاق” تهاجم الجامعة العربية.. وتتحفظ على بيانها

انتقدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، ما أسمته بـ”ازدواجية المعايير” المعمول بها في الجامعة العربية، مؤكدة أنها خفضت تمثيلها في الاجتماع الوزاري العربي المنعقد بشأن ليبيا.

وأكدت الوزارة في بيان، أن اجتماع الجامعة العربية اليوم تمحور حول الترحيب بإعلان القاهرة مبدية تحفظها على الفقرة الثامنة من القرار المتعلق بالترحيب، كما تحفظت على جزء من الفقرة السابعة والتي قالت بحسب البيان، إنها لم تُميّز بين قوات دولة صديقة تواجدت على الأراضي الليبية، وبين قوات أخرى تجاوزت سيادة الدولة وتواجدت في ليبيا بشكل غير مشروع.

كما أشارت الوزارة إلى أن الجامعة العربية لم تدعُ حكومة الوفاق للاجتماع، لذلك تمت المشاركة على مستوى مندوب ليبيا المكلف لدى الجامعة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الاجتماع الذي عقدته الجامعة اليوم عبر تقنية الفيديو، رفض الجامعة لأي حلول عسكرية لحل الأزمة الليبية وتمسكها بسيادة ليبيا وإدانة التدخلات الخارجية التي ساهمت في إذكاء فتيل الأزمة.

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