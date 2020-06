أعلنت كلا من تونس والصومال وقطر، اليوم الثلاثاء، تحفظهم على 3 فقرات من قرار جامعة الدول العربية بشأن ليبيا، وهم الفقرة “7 و 8 و 11” والتي تؤكد الجامعة من خلالهم على رفض التدخلات الأجنبية وضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، وترحيبها بإعلان القاهرة.

The post تونس والصومال وقطر يتحفظون على قرارات جامعة الدولة العربية بشأن ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24