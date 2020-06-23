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عبدالعزيز: دخول السيسي إلى ليبيا سيكون نهايته.. والجيش المصري لا يستطيع مواجهة كتيبة تركية واحدة

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز القيادي في جماعة الاخوان المسلمين على أن الملف الليبي وبعد ما وصفه بـ”الإنقلاب” الذي قاده خليفة حفتر أصبح في وضع حرج.

عبدالعزيز أشار خلال إستضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الإثنن وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الذي أوصل القضية الليبية لهذا المنحنى هو “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي قاد ما وصفه بـ”إنقلاب دموي” وخروجه على الشاشات وأمر بتعطيل الدستور وأوهم بعض أهالي المنطقة الشرقية وتواطئ معه من وصفهم بـ” المرتزقة الطامعين في الثروات” على حساب دماء الشعب الليبي وانطلقوا في حربهم في بنغازي حسب زعمه.

وأضاف :” الأفريكوم أتوا ليضعوا الرئاسي في صورة واضحة جلية لأن لديهم معلومات واضحة عن التدخل الروسي، هذا المتمرد حلمه أن يخلف معمر القذافي وأولاده في الحكم في ليبيا أوصلنا لنقطة أن ليبيا تكون ساحة لصراع دولي لا نعرف ما نهايته، اجتماع اليوم تشاوري ولا يعدو كونه ذلك ليضعوا الرئاسي والقادة العسكرية في الصورة وماذا يحصل حول سرت و ما هي نتائج المباحثات، الأمريكان لن يقاتلوا الروس امريكا لا تدخل في صراع مباشر مع الروس معناه أنه سيكون هناك ضغط بطرق أخرى ويتم دعم الشريك التركي ودعم الليبين بمعلومات استخباراتية وأجهزة تشويش، الشارع الليبي فالح يسب المؤتمر والغرياني ويصفق للمتمرد حفتر”.

وأشار إلى أن أمريكا تدعم حالياً من وصفه بـ”الشريك” التركي وعلى الليبيين ومن وصفهم بـ”الثوار” إلى أن يكونوا منطقيين في تفكيرهم، معتبراً أن الأفريكوم منزعجة من الوضع ولديها استعداد للدعم في ظل وجود حليف قوي ودعم ايطاليا الأخير لتركيا وفي ظل ذلك ماهي ممكنات حكومة الوفاق التي لم تكتشفها للحراك بحسب قوله.

وعلق على تصريح الناطق لـ”عملية بركان الغضب” بشأن أن القوات تتجهز بكل ما لديها من قوة لعملية عسكرية كبيرة لتحرير سرت والجفرة الجوية ، مؤكداً أن تصريحه يدل على أن المعلومات التي قدمت من قبل الافريكوم ستكون مفيدة وربما تصحبها تغطية جوية.

كما رأى أن مواجهة التدخل العسكري الروسي في ليبيا ليست مقصورة في اتجاه المشاورات بل العمل المشترك ولن يكون هناك عمل مشترك بمعنى جنود أمريكان على الأرض أو الساحة الامريكية ودبابات ومنظومات لديهم قدرات عظيمة وكبيرة من ناحية التشويش والتزويد بالمعلومات لحظة بلحظة ودعم الحليف التركي واستعمال قواعد الناتو القريبة للتشويش والاتصالات.

وبشأن تصريحات الرئيس المصري قال :” هذا المعتوه الانقلابي الدموي قصة خط أحمر وأزرق لا يستطيع قولها الا على مصر لديه 6/30 موعد مهم جداً لأنه في احد الخطابات قال لا تحاسبوني قبل هذا التاريخ وهذا التاريخ بعد اسبوعين من الآن، تصريحات السيسي فقط لتوجيه انظار الشعب المصري لمشكلة خارجية ليلتهي عن مشكلته الداخلية الكثيرة جداً وليس لها أي جدية على أرض الواقع” على حد زعمه.

وإدعى أن المخابرات المصرية ورجالها يعلمون أن الدخول لليبيا ستكون نهاية من وصفه بـ”الفرعون” (رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي) بالتالي لن يجازفوا بالدخول لها، مشيراً إلى أن الجيش المصري يعلم أنه لا يملك الأدوات ليواجه كتيبة تركية واحدة على حد زعمه.

عبدالعزيز لفت إلى أن فرنسا تعتبر الوجود التركي مقلق ومزعج في ليبيا لأنه يهدد مصالحها ولا تستطيع أن تجاري الموقف الأمريكي لأنه دعم الموقف التركي ولا تسطيع أن تقول بأن الوجود الروسي مبرر لوقف الاتراك في ليبيا بالتالي فرنسا ليس لها أن تقف في وجه تركيا بالتالي لن يجدي نفعاً مهما صرح ماكرون لذلك الموقف الفرنسي لن يتغير على الأرض ولكن التصريحات ستتغير بعض الشيء.

وعن موقف الرئيس التونسي إعتقد أنه يحاول الهروب من تهمة أنه اسلامي ومتحالف مع تيار إسلام النهضة في تونس بالتالي استمع لبعض النصائح من بعض المستشارين الذين لا يفقهون شيء بالشأن الليبي ولقاءه مع ممثلي  قبائل واضح فهو يتحدث عن قبائل لا يمثلون من اتوا إليه إلا أنفسهم، مشيراً إلى أن تصريحاته غير موفقة وكان يجب عليه الإستماع لنصائح المخلصين من أبناء تونس أو الجهات الرسمية في ليبيا.

أما ما تعانية شركة الكهرباء من مشاكل في التيار الكهربائي وانقطاعه وطرح الأحمال قال إن الشركة العامة للكهرباء كغيرها من مؤسسات الدولة تعاني فساد كبير فعدد الموظفين في الشركة عام 2011 ما  يقارب 36 ألف موظف والآن العدد يقترب أن يتجاوز الـ 45 ألف.

وعلق على كلمة خالد شكشك في جلسة عامة لمجلس النواب في طرابلس وكشفه لملفات فساد كبيرة ، مبينًا أنه شاهد بنفسه على ملفات الفساد في الكهرباء وكل الشركات، مؤكداً على ضرورة محاكمة كل مسؤولي الشركة العامة للكهرباء.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تاثير الترامادول واضح مخليك تعيش فى كوكب زحل ومتصور ان اردوغان مثل هتلر مع ان اردوغان جبان اختفى بعد خطاب السيسى اما انتحر او اصيب بالجنون واخفوه عن الاضواء او يقال امينة معلقاه من بيضانه فى الحكام بتكدره بتقولوا اسكت ياموكوس !!!

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  • يامعتوه اتحدى سيدك اردوغان يقول هذا الكلام او اى مسئول عسكرى تركى فاى خبير عسكرى يعلم ان اى من يتخطى الخط الاحمر هالك وهذا ليس تهديد فقط بل تم تنفيذ عينة منه عمليا بعد ان اعلن الفرعون الجبار قاهر الاخوان والذى دفن مرسى الذى فضح المصريين عندما لم يتمالك نفسه وهو يرى سيقان رئيس وزراء استراليا امامه فهرش فى زبه امامها عيب خدش حياء الست المهم ان السيسى خرج فى يوم ستة ستة الساعة ستة بعد مرور ست سنوات على جلوسه على عرش مصر وحدد موعد لوقف اطلاق النار الساعة سكسة يوم توليه العرش وبالغعل من تخطى خط ااموت مات منهم 140 واصيب 300 خروف ومن يومها هدوء تام حتى سفنه اختفت بعد اغراق اثنين منها وترك واحد من باب الانسانية لتنقذ الغارقين والاكتفاء بخسائر مادية ومالم يعلن اكبر بكثير فى ضربات قاسية للمعتوه لهذا اختفى المعتوه ولم يرد لا حتى الان لانه يعرف قوة الفرعون الجبار ياحمار

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  • الجيش المصرى خير اجناد الارض وعمليا وليس بالكلام بل بالواقع لما تفوق من الهباب الذى شربته لكى تنسى الواقع فاين ربكم الاعمى البيطرى بديع الوضيع سبع سنين بيتناك فى السجن مع رؤوس خرفانية كبيرة وثمينة منها خيرت الشاطر الذى كان الاهطل مرسى استبن له وحازم ابواسماعيل الذى كان مثلك مهبول يقف ويقول ساحضر مصر كلها الان امام القسم وهو الان سبع سنين بيتناك شرعى فى السجن ونسيته مصر كلها ووين البلتاجى الذى كان يهدد الجيش المصرى بارهابيين فى سيناء واين صفوت حجازى الذى كان يقول اللى يرش مرسى بالمية ارشه بالدم واين العريان وغيرهم من الذى قبض عليهم ووضعهم فى السجون ياميبون هل نفعهم اردوغان الذى وعدهم بعودة مرسى للقصر فدفن فى القبر والدليل على ان اردوغان جبان ومرعوب من جيش مصر ان اتفاقه الباطل مع السراق لم يتضمن شبر واحد من حق مصر بل على العكس اضاف لهم حصة من اليونان اضافية ولو كان جيش الدعارة يستطيع ان يواجه مصر فاسأل نفسك لماذا لم يقصف مقر الجيش الوطنى فى الرجمة بعد تدمير غرف عمليات تركية ومقتل ضباط اتراك بالطبع لا يستطيع لوجود حماية جوية مصرية قادرة على اسقاط اى هدف تركى يقترب من المنطقة الشرقية بعد الخط الاحمر عرفت باحمار

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