«حزب أردوغان»: فرنسا تدعم السياسات الاستعمارية.. وتركيا تدعم الممثل الشرعي

علق الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، عمر جليك، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن التدخل التركي في ليبيا.

وقال عمر جليك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن استمرار ماركون في تصريحاته ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تراجع خليفة حفتر أمام الشعب الليبي، ليست مصادفة، موضحًا أنها غير مقبولة إطلاقًا، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وادعى “جليك” أن فرنسا تدعم السياسات المشجعة على عدم الاستقرار في ليبيا والبحر المتوسط، بينما تدعم تركيا الشعب الليبي بناء على طلب الحكومة التي تحظى بـ”شرعية دولية” في ليبيا، على حد تعبيره.

وزعم أن فرنسا تساند “حفتر ومليشياته”، في حين تقف تركيا إلى جانب ما وصفه بـ”الممثل الشرعي” للشعب الليبي، لافتًا إلى أن دعوة ماكرون إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وحديثه عن أن فرنسا هي مفتاح الحل في هذا البلد، بمثابة هذيان واضح ومؤشر على استمرار العقلية الاستعمارية القديمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال أمس، إن تركيا تلعب لعبة خطرة في ليبيا، مُناشدًا جميع أطراف النزاع في ليبيا، تحمل المسؤولية، وإنهاء التدخل الأجنبي والأفعال الفردية في ليبيا.