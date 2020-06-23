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«حزب أردوغان»: فرنسا تدعم السياسات الاستعمارية.. وتركيا تدعم الممثل الشرعي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، عمر جليك، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن التدخل التركي في ليبيا.

وقال عمر جليك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن استمرار ماركون في تصريحاته ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تراجع خليفة حفتر أمام الشعب الليبي، ليست مصادفة، موضحًا أنها غير مقبولة إطلاقًا، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وادعى “جليك” أن فرنسا تدعم السياسات المشجعة على عدم الاستقرار في ليبيا والبحر المتوسط، بينما تدعم تركيا الشعب الليبي بناء على طلب الحكومة التي تحظى بـ”شرعية دولية” في ليبيا، على حد تعبيره.

وزعم أن فرنسا تساند “حفتر ومليشياته”، في حين تقف تركيا إلى جانب ما وصفه بـ”الممثل الشرعي” للشعب الليبي، لافتًا إلى أن دعوة ماكرون إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وحديثه عن أن فرنسا هي مفتاح الحل في هذا البلد، بمثابة هذيان واضح ومؤشر على استمرار العقلية الاستعمارية القديمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال أمس، إن تركيا تلعب لعبة خطرة في ليبيا، مُناشدًا جميع أطراف النزاع في ليبيا، تحمل المسؤولية، وإنهاء التدخل الأجنبي والأفعال الفردية في ليبيا.

الوسوم

السياسات الاستعمارية الممثل الشرعي الوفاق تركيا حزب أردوغان دعم فرنسا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الممثل الشرعى للشعب الليبى المعترف به دوليا هو البرلمان الليبى برئاسة عقيلة صالح والبرلمان بنصاب قانونى رفض حكومة السراج وحتى حسب اتفاف الصخيرات يجب ان يوقع اعضاء المجلس الرئاسى التسعة الذين يمثلون المجلس التوافقى جميعا عليه وهذا لم يحدث فى اتفاق السراج اردوغان وراينا محافظ المصرف المركزى يرفض تنفيذ اى قرار غير موقع من جميع الاعضاء فى محضر اجتماع رسمى وبالتالى فان شرعية السراج ناقصة لان ممثلى برقة بالمجلس الرئاسى رفضوا الاتفاق مع تركيا وبالتالى فهو باطل وانتم محتلين طامعين فى نفط ليبيا ولن تصلوا اليه ابدا ياكلاب

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  • مهلا يا كلب مسعور، لو سلمنا لك بهذا جدلا لا غير، بامكاننا القول ان الوفاق تقاتل برجال ليبيين وبعض الخبراء من تركيا. ولكن انتم جمعتم كل مرتزق خبيث من النيجر والتشاد والسودان الي كلاب الفاغنر من اجل قتل الليبيين وتستعينون بروسيا الشيوعية وفرنسا النصرانية لقتل المسلمين في ليبيا وهذا من نواقض الدين فلعنة الله عليك وعلي فأرانكم النجسة حفتر والخسيسي وعلي الأقل الوفاق لا تقيم ابادات جماعية للعزل في ترهونا وغيرها.

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