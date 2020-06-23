الخوف من دور القبائل وراء هجوم إخوان ليبيا على قيس سعيد

الحبيب الأسود – بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 June, 2020

لم يتأخر إخوان ليبيا كثيرا في الرد بشكل يخلو من اللياقة واللباقة الديبلوماسية ، على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائهما أول من أمس الإثنين.

وجاء الرد في شكل بيان صادر عن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا ، ناعتا حديث سعيد بأنه مثير للسخرية ، وبأنه يتضمن منطقا إستعلائيا زائفا يفتقد الى الديبلوماسية ، وزاعما أن الرئيس التونسي يفتقد الى المعرفة بتفاصيل الأزمة الليبية ،

ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يشنه إخوان ليبيا على قيس سعيد الذي يواجه بالتزامن حملات ممنهجة ضده من قبل جماعة الإخوان في بلاده ، ما جعل المراقبين يرون أن تصريح صوان يعبر عن موقف مشترك بين إخوان البلدين في مواجهة الرئيس التونسي

وقال صوان في بيانه « واضح جدا افتقاد الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة السياسية في ليبيا وتركيبة شعبها، حديثه عن دستور يكتبه زعماء القبائل وإسقاطه للوضع الأفغاني على ليبيا امر مثير للسخرية، إضافة الى المنطق الاستعلائي الزائف المفتقر الى الديبلوماسية إزاء السلطة الشرعية، التي جاءت بناء على اتفاق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة ووفقا للإعلان الدستوري الذي لا زال ينظم الحياة السياسية»

وكان سعيد اجتمع في 23 ديسمبر الماضي بوفد من زعماء القبائل الليبية ، وقالت الرئاسة التونسية أن الاجتماع كان «على إثر تفويض لرئيس الدولة من المجلس الأعلى للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد » وأنه « يأتي لما لمسه أعضاء المجلس لدى سعيّد من مؤازرة للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح»

ومن ثمة ، طرح الرئيس التونسي مبادرته على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، وغيرهم ، نتيجة قراءته لطبيعة الأزمة الليبية ، ولوعيه بمخاطر محاولات أطراف دولية وإقليمية تهميش دور القبائل التي تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي ، والتركيز على قوى سياسية فاقدة للشرعية الشعبية والغطاء الاجتماعي،

وخلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون ، قال سعيد أنّه اقترح في وقت سابق على ممثلي القبائل الليبية الاستئناس بالتجربة الأفغانية عبر مجلس “اللوياجيرغا” الذي جمع القبائل الأفغانية سنة 2002 وتوجت أعماله بإقرار الدستور سنة 2004.

وفي فبراير الماضي أعلنت القبائل الليبية عن تشكيل مجلس مشايخ وأعيان ليبيا واعتباره الجسم الشرعي والوحيد الممثل لكل القبائل الليبية ، مشيرة الى أن القبائل والمكونات الاجتماعية في كافة المدن والقرى والأرياف الليبية تعتبر صمام الأمان لترسيخ قواعد السلم الاجتماعي وهي الضامن الأول لقيام دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.

ورأى المراقبون آنذاك أنه سيكون للمجلس دور سياسي واجتماعي شبيه بدور « اللوياجيرغا » الأفغانية التي تمثل أغلب القبائل في البلاد ، وكان لها دور مفصلي في أهم المنعطفات التاريخية بأفغانستان ، ومنها ما جرى في 1747 عندما اجتمع وجهاء وشيوخ قبائل الباشتون واتخذوا أحمد شاه دوراني مؤسس دولة أفغانستان قائدا لهم.

ورغم سقوط الملكية وقيام الدولة الحديثة على أسس شيوعية في 1978 لم تفقد اللوياجيرغا دورها فانعقدت مرارا منذ ذلك الوقت، واجتمعت على سبيل المثال، في العام 1985 لإقرار الدستور الذي جاء به حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني والذي عمل على تثبيت دعائم الشيوعية، واستمر سلطانه إلى حين سقوط كابل في 1992.

وعام 2002 اكتسبت “اللويا جيرغا” أهمية وزخماً دولياً حين عُقِد في أفغانستان، واستطاعت أن إعلان الحكم الملكي إذ عُقِد المؤتمر برئاسة الملك ظاهر شاه الذي أعلن في الاجتماع أن عودة الملكية غير ممكنة، ثم تكررت لقاءات “اللويا جيرغا” على نحو متكرر قبل أن يتفق الأفغان في عام 2004 على دستور للبلاد، وإجراء انتخابات برلمانية لوحظ هيمنة قبلية عليها، إذ أصبح العديد من أعضاء البرلمان هم قادة وزعماء قبائل،

ويشير المراقبون الى إن صانعي القرار السياسي في طرابلس حاليا وفي صدارتهم الإخوان ، يرفضون أي دور للقبائل ، لأسباب عدة منها فقدانهم للشعبية داخل الفعاليات الاجتماعية الأساسية مما ينذر بفشلهم في العملية السياسية على أساس انتخابي ،

وتبدو أغلب القبائل داعمة لفاعلين سياسيين يعتبران الأبرز في القدرة على تحديد مسارات المرحلة القادمة إذا تمت في إطار شفاف ونزيه وهما القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الرحل معمر القذافي ، وهو الأمر الذي يزعج الإخوان وحلفائهم إقليميا ودوليا

ويبدو أن رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان لا يزال يمارس ذات السياسات الإخوانية في الهروب الى الأمام والفرار من حقيقة الوقائع ، وهو ما يتبين من قوله أنه و«قبل أن يتم التآمر على الحياة السياسية أجرت ليبيا عمليتين انتخابيتين شارك في أحداها قرابة 70‎%‎ من الشعب، وعشرات الأحزاب؛ ليبيا بها الآن دستور جاهز للاستفتاء عليه أعدته هيئة منتخبة ديموقراطيا من الشعب مباشرة، ليبيا كغيرها “شعوبا وقبائل” ولكنها ليست مجتمع قبليا بالشكل الذي يتصوره، ليبيا أعلنت فيها منذ عشرينات القرن الماضي الجمهورية الطرابلسية وكانت سابقة للجميع »

ففي العام 2012 أفادت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بأن 1.6 مليون ناخب من نحو 2.8 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم بانتهاء موعد التصويت في أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ 60 عاما، مضيفة بأن نسبة التصويت كانت أقل من 60 في المئة،

وحالت عملية تهجير الليبيين في الداخل والخارج بعد الحرب الأهلية الى منع أكثر من مليوني ليبي من تسجيل أنفسهم في لوائح الناخبين ، كما لعبت الحسابات الجهوية والمصالح والضغوط في حصول الإخوان على المركز الثاني ب17 مقعدا من بين 200 بين 80 مقعدا مخصصا للأحزاب السياسية ، بعد تحالف القوى الديمقراطية الليبيرالي الذي فاز ب39 مقعدا ، لينتبه الإخوان الى المستقلين ويقوموا بشراء عدد كبير منهم بالمال القطري حيث وصل ثمن المقعد الى مليون دولار ، بهدف الحصول على أغلبية داخل المؤتمر الوطني العام ، والانقلاب بذلك على إرادة الناخبين ، وتشكيل قوة تأسيسية بالتحالف مع نواب آخرين كان أغلبهم من الإرهابيين الحاملين لعقيدة تنظيم القاعدة ،وبحلول مايو 2013 تمكن حزب العدالة والبناء من المضي قدماً في تطبيق قانون العزل السياسي الذي منع المسؤولين في عهد القذافي من المشاركة في النظام السياسي الليبي على مدى السنوات العشر القادمة، من أجل ضمان استبعاد المنافسين الجديين بمن فيهم رموز القبائل الموالية للنظام السابق

حاول الإخوان خلال فترة المؤتمر الوطني السيطرة على مناحي الحياة عبر العمل على تشكيل مؤسسات وفق نظام ميلشياوي من خلال الجماعات المسلحة المتشددة عقائديا وجهويا وظهور موجة التكفير واحتضان الإرهاب وتدريب مسلحين من دول الجوار وقمع الأصوات الحرة واغتيال الناشطين الحقوقيين والإعلاميين وضباط الجيش والأمن السابقين والدعاة السلفيين غير القابلين للإسلام السياسي ، وتم تنظيم هجومات عدوانية مسلحة على القبائل الكبرى بدعوى عدم ولائها لثورة فبراير ، كما حدث في بني وليد تنفيذا للقرار ورقم 7 في اكتوبر 2012 ، ولقبائل ورشفانة والمشاشية والأصابعة والعجيلات والمقارحة وغيرها ، وإتسعت دائرة الإرهاب في شرق البلاد من خلال مجالس شورى المجاهدين المرتبطة بتنظيم القاعدة ، ما دفع بقوات من الجيش الى إطلاق عملية الكرامة في مايو 2014 ،

وفي يونيو 2014 ، تم تنظيم ثاني إنتخابات لم يتعد الإقبال الشعبي عليها نسبة 18%، ولم يشارك فيها سوى 630,000 ناخب فقط، وما إن أعلن عن خسارة الإخوان في تلك الإنتخابات حتي قرروا تشكيل تحالف سياسي من الخاسرين تحت اسم المؤتمر الوطني العام الجديد ، ونفذوا انقلابا مسلحا على النتائج تحت إسم عملية “فجر ليبيا” ، وسيطروا على مؤسسات الحكم في العاصمة ، وطردوا الحكومة المنتخبة الى شرق البلاد ، وحركوا أدواتهم الخارجية لإنقاذهم من الفشل ، فتمت إعادة تدويرهم من جديد وفق إتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015

وقد تجاهل زعيم إخوان ليبيا كل ذلك ، بقوله في إنتقاد الرئيس التونسي أن « السيد سعيد ابتعد بقصد أو بدونه عن الأسباب الجوهرية للأزمة الليبية المتمثلة في المؤامرات المتكررة لإجهاض ثورته وإفساد المسار السياسي وفرض نظام عسكري دكتاتوري بقوة السلاح، وآخرها العدوان على العاصمة طرابلس والمدعوم من دول أبرزها التي أطلقت منها تصريحاتك؛ وهذه الأسباب يفترض ألا تغيب عن أي متابع، ناهيك عن رئيس لدولة جارة يزعم أنه يطرح حلولا وهو يستند إلى معطيات خاطئة وغياب كامل عما يجري، في وقت حساس ننتظر فيه من الشقيقة تونس لعب دور إيجابي تجاه الأزمة في ليبيا ولو بالسكوت»

إن المؤامرات الحقيقية التي تعرضت لها ليبيا هي تلك المتمثلة بالأساس في محاولة فرض المشروع الإخواني بالقوة على الشعب ، إعتمادا على التحايل الممنهج على الواقع ، والتلاعب بنتائج الإنتخابات ، والسعي الى تهميش الأغلبية الساحقة من الشعب عبر الإقصاء والاستبعاد من المنافسة السياسية ، وتجيير الميلشيات المسلحة لبث الرعب في صفوف المدنيين وللسيطرة على مؤسسات الدولة ، والاتجاه الى إختصار الجغرافيا الليبية في مدينة واحدة هي مصراتة التي ينتمي إليها أغلب جماعة الإخوان ، والإستقواء بالممول القطري ومرتزقة أردوغان في تمرير مشروع لا يقف عند إستهداف الليبيين وإنما يتجاوزهم الى المنطقة ككل

كما أن ما لا يرغب صوان في الوقوف عنده هو أن حكومة السراج منتهية الصلاحية والولاية منذ العام 2017 ، وهي غير منتخبة ولم تحظ بتزكية البرلمان ، ولا بشرعية الشارع ، ولم تحقق شيئا مما أوكل إليها ، وقد اعترف مسؤولوها أنها خاضعة لنفوذ مليشيات متورطة في جرائم ضد الشعب الليبي وضد القبائل التي يرفض الإخوان الإعتراف بدورها

وكان الرئيس التونسي شددفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون على أن الشرعية الدولية في طرابلس يجب أن لا تستمر ويجب أن تكون هناك مشروعية جديدة ،وقال “أعلن الآن أن شرعية حكومة طرابلس ليست مطلقة ويجب أن تتوقف والشرعية للشعب ولا بد من دستور لليبيا”.

لكن هذا الدستور يراد له أن يكون على مقاس الإخوان كما حدث في تونس ، ولا يراد للفاعليات الإجتماعية الحقيقية أن تشارك في صياغته ، لأسباب عدة منها أن إخوان ليبيا أقلية جد بسيطة ، وتأثيرها الذي نراه اليوم ما كان ليكون لولا السلاح والمال والدور القطري التركي وتلاعب بعض القوى الإجنبية بحقائق الأرض لضمان مصالحها على أيدي أطراف آخر همها الوطن والمواطن.