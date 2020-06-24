محمود عبدالعزيز: الجيش المصري لا يستطيع هزيمة كتيبة تركية.. وأمريكا تعتبر أردوغان شريكها في ليبيا

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز، إن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن التدخل العسكري في ليبيا، مجرد حديث لإشغال المصريين، زاعما أن دخول السيسي إلى ليبيا سيكون نهايته، وأن الجيش المصري لا يستطيع مواجهة كتيبة تركية واحدة.

وادعى “عبدالعزيز” خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” الداعمة للتنظيمات الإرهابية في ليبيا، أمس الإثنين، أن المخابرات المصرية ورجالها يعلمون أن الدخول لليبيا ستكون نهاية من وصفه بـ”الفرعون”- رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي- بالتالي لن يجازفوا بالدخول لها، مشيراً إلى أن الجيش المصري يعلم أنه لا يملك الأدوات ليواجه كتيبة تركية واحدة، على حد زعمه.

وقال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء، إن الذي أوصل القضية الليبية لهذا المنحنى هو “حفتر” -القائد العام للقوات المسلحة المشير خلفية حفتر- الذي قاد ما وصفه بـ”انقلاب دموي” وخروجه على الشاشات وأمر بتعطيل الدستور وأوهم بعض أهالي المنطقة الشرقية وتواطئ معه من وصفهم بـ”المرتزقة الطامعين في الثروات” على حساب دماء الشعب الليبي وانطلقوا في حربهم في بنغازي، حسب زعمه.

وأضاف أن أمريكا تدعم حالياً من وصفه بـ”الشريك” التركي وعلى الليبيين ومن وصفهم بـ”الثوار” إلى أن يكونوا منطقيين في تفكيرهم، معتبراً أن “الأفريكوم” منزعجة من الوضع ولديها استعداد للدعم في ظل وجود حليف قوي ودعم إيطاليا الأخير لتركيا.