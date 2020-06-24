«الضراط»: أمريكا ترى في «عقيلة صالح» وسيلة للحل السياسي في ليبيا

قال محمد علي عبد الله الضراط، مستشار رئيس حكومة الوفاق للعلاقات الأميركية في تصريحه للجزيرة القطرية، إن: “الاجتماع الليبي الأميركي في مدينة زوارة جاء بعد تطورات تعكس تحولا مهما في الموقف الأميركي. الإدارة الأميركية كانت مبتعدة عن الملف الليبي مما أدى إلى انفراد بعض من حلفاء الولايات المتحدة -مثل مصر والامارات وفرنسا- بدور سلبي جدا، أدى إلى تمكين روسيا ولعبها دورا خطيرا يهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة” وفق قوله.

أضاف “الضراط” في مداخلة تليفونية رصدتها “الساعة 24″ أمس الثلاثاء: ” التطور الإيجابي في الموقف الأميركي هو أن مؤسسات الخارجية والدفاع دقت نواقيس الخطر للبيت الأبيض بشأن خطورة ترك الملف الليبي، بعد استغلال حلفاء واشنطن حالة الفراغ وتقوية قوى أخرى سياسيا واقتصاديا وعسكريا” على حد قوله.

وواصل “الضراط”: “لا أعتقد أن عقيلة صالح سيتحول من شخصية مدرجة في قائمة عقوبات ومعرقل للحل السياسي إلى أحد ركائز الحل السياسي بهذه السرعة، هناك خطوات كثيرة يحتاج القيام بها ليثبت أنه قادر ومستعد لاتخاذ المواقف المطلوبة منه، والولايات المتحدة تنظر إلى عقيلة صالح على أنه وسيلة لدق آخر مسمار في نعش خليفة حفتر سياسيا، وقد يحظى ببعض الاهتمام مرحليا إلى أن نصل إلى محطة أخرى في العملية السياسية” وفق تعبيره.

واختتم “الضراط”: “موقف حكومة الوفاق من الرؤية الأميركية منطلق من الرغبة في انطلاق عملية سياسية شاملة، تنهي الانقسام وتبسط سلطة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي” على حد تعبيره.