العريبي ودغيم: على الغرب الليبي الاختيار بين حرب تقسم ليبيا أو الذهاب إلى حوار حول شكل الدولة مع خلق آلية فاعلة لتوزيع الثروة

بنغازي-العنوان قال عضوا مجلس النواب عيسى العريبي وزياد دغيم أن على الغرب الليبي أن يختار سريعا بين حرب إقليمية طاحنة ستنتهي بتقسيم ليبيا أو وقف إطلاق النار دون شروط والذهاب إلى حوار حول شكل الدولة ونظامها السياسي. وفي تعليق مشترك حول تطورات المشهد الليبي، طالب العريبي ودغيم بالذهاب إلى حوار استراتيجي حول شكل الدولة ونظامها …
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صحيفة العنوان الليبية
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