بنغازي .. إغلاق جميع الحدائق والمطاعم والأسواق الشعبية

شددت

مديرية أمن بنغازي، الثلاثاء، على ضرورة إغلاق جميع المنتزهات، والحدائق، والأندية

الرياضية، والأسواق الشعبية، وجميع صالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب، والمطاعم،

والمقاهى .

وأوضحت

المديرية، في بيان منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

أن عدم استقرار الوضع الصحي بعدد من مدن ومناطق شرق البلاد يتطلب اتخاذ إجراءات

احترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، مشيرة إلى صعود حصيلة الإصابات المتواجدة في مستشفى

الهواري العام ببنغازي إلى 32 حالة، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة.

وأشار البيان إلى 90% من

الحالات لها علاقة بمدينة سبها، مبينا أن حالة واحدة تعاني من وضع صحي غير مستقر، و

4 أطفال بحالة مستقرة، فيما تعاني أكثر من خمس حالات من أمراض مزمنة، ونبه إلى احتمالية

زيادة حصيلة الإصابات.

