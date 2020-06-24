جمعة القماطي: تعويل قيس سعيد على القبائل الليبية في حل الأزمة يعكس غياب الفهم

قال جمعة القماطي، رئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير”، جمعة القماطي، اليوم الثلاثاء، إن حديث الرئيس التونسي قيس سعيد عن أن الحل في ليبيا يكمن في القبائل على غرار النموذج الأفغاني، يعكس غياب الفهم الصحيح للمجتمع الليبي سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا.

وأضاف القماطي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اللوم يقع على مستشاري رئيس تونس في عدم تقديم استشارة لرئيسهم، معتبرًا أن أي مبادرة تونسية مبنية على تشخيص خاطئ لن تنجح، على حد قوله.

وكان الرئيس التونسي، قد قال، لإثنين، إن السلطة الحالية في العاصمة طرابلس “مؤقتة” في إشارة إلى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مشددا على ضرورة أن تحل مكانها سلطة شرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب.

وأكد الرئيس التونسي، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لباريس، الإثنين، أن بلاده لن تقبل بتقسيم ليبيا، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وإنهاء التدخلات الأجنبية، لافتًا إلى أن تقسيم ليبيا أمر خطر على كل المنطقة.

وأوضح الرئيس التونسي، أن شرعية حكومة الوفاق “مؤقتة” وأنه التقى ممثلين عن عدد من القبائل، واقترحوا أن يعدوا دستورًا جديدًا لليبيا.