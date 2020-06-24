مدير المركز الوطني للقلب ببنغازي يبحث سير العمل مع رؤساء الأقسام

بنغازي 24 يونيو 2020 (وال)- عقد المدير العام المركز الوطني للقلب الدكتور طاهر الفاضلي، اجتماعًا ضم رؤساء أقسام المركز.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد يوم أمس، إدارة الخدمات الطبية برئاسة الدكتور عبد الله الشامخ، ورئيس قسم العناية والطوارئ الدكتور هاني المسماري، ورئيس قسم العيادات الدكتور سهام ارحومة، وإدارة التمريض الأستاذة نورية العمامي، وأطباء قسم الطوارئ والإسعاف.

وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة العوائق التي تقف أمام سيّر عمل الطوارئ، وإعطاء الصلاحية الكاملة للأطباء المناوبين، بتنظيم حركة دخول المرضى لقسم العناية للحالات المستعجلة.

وتأتي هذه الخطوة؛ بعد التنسيق مع طبيب الاستدعاء حال تطلب الأمر ذلك، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات، إلى جانب التنسيق في عمل سيارة الإسعاف، وآلية الزيارة للحالات الاستثنائية، وأوضاع الأطباء والموظفين بقسم العناية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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