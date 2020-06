العرابي : التدخلات التركية في ليبيا أساس الأزمة الليبية

قال

وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، الثلاثاء، إن التدخلات التركية في

ليبيا عبر إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين هي أساس الأزمة الليبية .

وأوضح

العرابي، فى تصريح صحفي، أن قرارات وزراء الخارجية العرب بشأن الملف الليبي، تحمل رسالة

قوية لمن تسول له نفسه التدخل في الشئون العربية، مضيفا أنه آن الأوان لتواجد عربي

فعال وقوي لحل الأزمة الليبية .

وأشار

العرابي إلى أن وزراء الخارجية العرب نجحوا في الخروج بقرار يحمل صيغة توافقية بين

جميع الأطراف، وهو أمر مهم يمكن البناء عليه.

