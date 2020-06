بيومي : قرارات الجامعة العربية أجمعت على رفض التدخل التركي في ليبيا

أكد

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، الثلاثاء، أن قرارات وزراء

الخارجية العرب أظهرت الإجماع العربي على رفض التدخل التركي في ليبيا.

وأوضح

بيومي، في تصريح صحفي، أن قرار العرب شبه الموحد يعكس تأييدا واضحا للمبادرة المصرية

التي حملت عنوان إعلان القاهرة، ولخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المنطقة

الغربية السبت الماضي، بأن هناك خطا أحمر للمليشيات والقوات الأجنبية في ليبيا.

ونوه

بيومي بضرورة البناء على نجاح جلسة وزراء الخارجية العرب، عبر تفعيل تلك القرارات،

ومخاطبة الأمم المتحدة بها .

