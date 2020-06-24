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باشاغا: أعدنا قسم المراسم للعمل بسيارات حديثة وإمكانيات حديثة لإظهار هيبة الدولة

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن وزارته أعادت قسم المراسم للعمل، بسيارات وإمكانيات حديثة ومتطورة، لإظهار هيبة الدولة وفرض الأمن والمجاهرة بهِ.

أوضح باشاغا، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: مصممون على الاستمرار في إصلاح القطاع الأمني في ليبيا”.

وأضاف وزير الداخلية في حكومة الوفاق: أن عملية الإصلاح ستكون في مختلف القطاعات الأمنية : “وتطوير مختلف أجهزة وأقسام الوزارة، وقدرات كادرها البشري”.

ونشر باشاغا عبر حسابه، صورا لسيارات نوع BMW حديثة التابعة لقسم المراسم، تتجول في شوارع العاصمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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