ليبيا الان

عقيلة صالح: سنطلب من مصر التدخل العسكري في هذه الحالة

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، إن الشعب الليبي يطلب رسميًا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري.

وأوضح صالح، في حوار مع وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية، أن “هذا التدخل سيكون دفاعا شرعيا عن النفس حال قيام المليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الشعب الليبي بجميع مكوناته سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب يؤيدون جميعهم جهود الرئيس السيسي، لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وأضاف صالح “مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وتواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس السيسي سواء في تنفيذ مبادرة “إعلان القاهرة” لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • يكفى اسناد جوى وبحرى للجيش الليبى من مصر وفرنسا واليونان فالقوات البرية المصرية اذا دخلت من امساعد مائة الف سيصلوا الى رأس جدير مليون مع انضمام القبائل الليبية فهى تعمل فى ارض صديقة بينما المليشيات اذا دخلت بعشرين الف فسيتم ابادتهم جميعا وفرار المغول الاتراك كما حدث فى حلب !!!

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  • تي برا يابغل كلكم زي بعض يازامل بعتوا البلاد كمش رعاة متخلفين وجهلة. امش دورلك شكاير علفة خيرلك.

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  • اولا حدود اقليم طرابلس ياتيس هي القوس مش سرت ياكمشة رعاة. القوس معناها السدرة وراس لانوف داخل حدود اقليم طرابلس وكان خلوكم ترعوا في البل وتسكنوا فيها مش معناها خلاص تملكوها مادام تتكلموا علي الحدود. وبعدين بقة الحمرة متعك من امساعد حتي الي اجدابيا مافيهاش بئر نفط واحد.

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