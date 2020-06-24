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تصفية أحد عناصر المليشيات في طرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

كشف مصدر مطلع أن أحد عناصر مليشيا “السرية الأولى – مكتب أبوسليم ” المليشياوي علي الشحومي الملقب “بريكوبه” تمت تصفيته أمام مقر الهجرة غير الشرعية في منطقة المشروع في طرابلس.

وأوضح المصدر أن منفذ عملية التصفية مليشياوي آخر من ذات المليشيا ويدعي ( قاقا ) وهو تشادي الأصل، لافتا إلى أنه لم يتم التثبت من سبب عمليه القتل إلا أن مشاجرة مسلحة وقعت بينهم صباحا قبل أن يقدم ” قاقا ” بتصفية ” بريكوبه” .

وأشار المصدر إلى أن المليشياوي علي بريكوبة سئ السمعة وقد خاض مواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • فخار يكسر بعضه…هؤلاء المجرمين القتلة سيقومون بتصفية بعضهم او الهروب بما غنموا …ليس امامهم الا هذا الخيار…سيكون في الايام القادمة صراع مدمر وقتال بين هذه المجموعات للسيطرة علي طرابلس بما تحويه من مؤسسات مثل المصرف المركزي و وزارة المالية و وزارة الخارجية…هذا قدر اخوتنا في طرابلس الذين لم يهبوا لمساندة جيشهم وتركوا امرهم للميليشيات والغزاة الاتراك…حفظ الله الابرياء من ابنائنا في طرابلس وفي كل انحاء ليبيا ولاحول ولاقوة الا بالله….

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