أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء، أن السلطات التركية جلبت أكثر من 15 ألفا من المرتزقة المسلحين إلى طرابلس .

The post عقيلة صالح : تركيا جلبت أكثر من 15 الفا من المرتزقة إلى طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24