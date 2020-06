هاجم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الثلاثاء، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مطالبًا إياه بالتفكير فى السلام في ليبيا والتخلي عن دعم خيار الحرب بها، على حد قوله.

ورأى شنطوب فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ماكرون​ إذا كان مهتما بالسلام في ​ليبيا​ فعليه التخلي عن دعم “حفتر” لأن هذا الدعم لن يثمر بنتيجة، حسب قوله.

و قال شنطوب إن مبادرة ​تركيا​ في ليبيا تستند إلى القانون الدولي وغرض السلام الإقليمي، مشيرا إلى أن معارضة ماكرون لسياسة تركيا فى ليبيا مؤشّر للعجز السياسي، مشددا على أنه من الضرورى أن يتعامل مع تركيا وفقا لمكانتها، وفقًا لتعبيره.

The post شنطوب: يجب على ماكرون التخلي عن جر ليبيا إلى الفوضى من خلال دعمه لـ”حفتر” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24