أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء،أن السلطات التركية جلبت أكثر من 15 ألفا من المرتزقة المسلحين إلى طرابلس للوقوف بجانب حكومة الوفاق غير المعتمدة فى حربها ضد الجيش.

وأكد صالح في تصريحات صحفية، أن الشعب الليبي سيطلب من مصر رسميا التدخل بقوات عسكرية إذا تم اختراق سرت للحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري، موضحاً أن هذا التدخل سيكون شرعيا وبناء على تفويض من الشعب.

ودعا صالح جميع الأطراف الليبية إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة، مؤكدا على أن الحوار الليبي لن يكون فيه تهميش لأحد والجميع شركاء فى السلطة.

ولفت صالح إلى أن السلطة لم تكن هدفا للجيش وإنما هدف الجيش الرئيسي هو تخليص البلاد من الميلشيات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوح إلى إمكانية التدخل العسكري فى ليبيا إذا اقتضت الحاجة للحفاظ على الأمن القومي المصري والليبي من الجماعات المسلحة،بعد أن أعلن عن مبادرة إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار واللجوء إلى الحل السياسي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

The post عقيلة صالح: تركيا جلبت 15 ألفا من المرتزقة وسنطلب التدخل العسكري المصري حال اختراق سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24