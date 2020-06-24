المقري: اتفاق الصخيرات يحتم على مجلس النواب إبعاد «الوفاق» عن أي مفاوضات

فند المحلل السياسي، عبد الله ميلاد المقري، حقيقة اتفاق الصخيرات، مؤكدا أن «المجلس الرئاسي» حتى هذه اللحظة جميع قراراته وما صدر ويصدر عنه يخالف لوائحه المنظمة لعمله وحكومته المفوضة.

وقال المقري، في منشور له، بحسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»” وجود المجلس الرئاسي وحكومته المفوضة، يخالف اتفاق الصخيرات نفسه”.

وأضاف “التشبث بأنها سلطة شرعية هو سذاجة وتغفيل وإنكار للحقيقة السياسية والقانونية وتغفيلا للنصوص والوثائق الصادرة عن المجتمع الدولي ومجلس الأمن حول الاوضاع الليبية”.

وتابع “تدرك بعثة الأمم المتحدة أن موقفها القانوني من هذا الشكل الذي تم في الصخيرات بالوقيعة”، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وحكومته لم يتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب وأنها تجاوزت المدة القانونية لاتفاق الصخيرات بكثير وبمدد مضاعفة.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يعطي الحق لهذا الطرف التفاوض بشأن الوضع السياسي القادم، قائلا: “ولا يمكن أن يكون طرفا أساسيا في أي نوع من فك الاشتباك السياسي والتعبوي”.

وطالب كافة الدول، بأن تعيد مواقفها وفقا للحقيقة الدولية المثبتة، مضيفا “يمكن أن يستأنس في ذلك بالمنظمات القانونية التابعة للأمم المتحدة وعلى مجلس النواب أن يتمسك بهذه الحقيقة في إبعاد أي مكونات المجلس الرئاسي”.