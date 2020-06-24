«حزب مصري» يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لتنفيذ «إعلان القاهرة» لمواجهة إرهاب النظام التركي 

طالب حزب المؤتمر المصري، المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بسرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، والحفاظ على سلامة الشعب الليبي ومواجهة إرهاب النظام التركي ممثلا في رجب طيب أردوغان.

من جانبه، قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات صحفية، إن “مصر حريصة كل الحرص على إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية ومواجهة العمليات الإرهابية والإجرامية التى تتم داخل ليبيا على اعتبار أن أي مساس بالأمن القومي الليبي له تأثير مباشر على الأمن القومي المصري”.

وأكد «عمر المختار»، أن “الواقع والتاريخ يؤكدان للعالم كله أن مصر لها ثوابت وعقيدة راسخة في وجدان وقلب قيادتها السياسية الحكيمة والشعب المصرى العظيم وهي عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دول في العالم وفي مقدمها دول الجوار والدول العربية والخليجية”.

وتابع؛ “أن التدخل من مصر لن يكون إلا من خلال تفويض حقيقي من الشعب المصري للقيادة السياسية مع وجود إرادة سياسية وشعبية من الدول التي تطلب تدخل مصر لإنهاء التدخلات الأجنبية في شئون أي دولة جارة لمصر أو دولة خليجية أو عربية في إطار مقولة الرئيس السيسي الشهيرة (مسافة السكة)”.

وأعرب الربان عمر المختار، عن أسفه الشديد من “التخاذل الذي أصاب المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الليبية خاصة وأن العالم كله يرى التدخلات الخطيرة من النظام الإرهابى التركي ومحاولات رجب طيب أردوغان علنا السيطرة على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي الشقيق”.

وطالب رئيس حزب المؤتمر المصري، من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا حول الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة الإرهاب الأردوغانى داخل ليبيا ووقف الاقتتال بين الشعب الليبي الواحد والعمل على تنفيذ بنود إعلان القاهرة الذي يكفل إنهاء الغزو التركى لليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا وحقن دماء الشعب الليبي.