أكد البرلمان الفرنسي، الأربعاء، أن مصر وفرنسا لن تقبلا

نقض تركيا لتعهداتها في برلين بشأن ليبيا.

The post البرلمان الفرنسي: مصر وفرنسا لن تقبلا نقض تركيا لتعهداتها في برلين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24