مسؤول بـ”الافريكوم” يكشف تفاصيل جديدة للقائهم مع “السراج” وحقيقة عرض قاعدة عسكرية

قال مدير الشؤون العامة في القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا “أفريكوم” كريستوفر كارينز، إن الرسالة الأساسية التى خرج بها الاجتماع بين “أفريكوم” وحكومة الوفاق كانت ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات السياسية.

وأوضح كارينز فى تصريحات صحفية، أنه يجب وقف إطلاق النار واستقرار الوضع الأمنى فى ليبيا لضمان مستقبل أفضل لليبيين ، مشيرا إلى أن ما قيل عن العرض الذي قدمته حكومة الوفاق لـ” أفريكوم” بإعطائهم قاعدة عسكرية في طرابلس أو قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” ما هو إلا تكهنات غير دقيقة .

و كان وفد من “أفريكوم” زار مدينة زوارة للقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، وعقد اجتماع مغلق بينهم.

وأثارت هذه الزيارة العديد من الشكوك حول الأسباب الحقيقية وراءها بعد توقف المعارك في طرابلس وخاصة أن الزيارة عسكرية.

وأكد مصدر دبلوماسي أن الضجيج حول ليبيا خلال الفترة الماضية والتدخل التركي في شؤونها أيقظ الأمريكيين، حيث أنهم وجدوا الفرصة سانحة وسط الصراعات والفوضى للعودة إلى ليبيا لإعادة قواعدهم العسكرية.

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