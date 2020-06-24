بلومبيرغ: الصراع من أجل سرت سيكون حاسما في حال نشوبه

تقرير

مستقبل ليبيا يتوقف على حرب الوكلاء في مسقط رأس القذافي بهذا العنوان يفتتح موقع بلومبيرغ الأميركي تحقيقه البانورامي الموسع عن مستجدات الأزمة الليبية الراهنة مشيرا لأزمة عسكرية بين روسيا وتركيا واصفا مدينة سرت ببوابة أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا .

وأشار التقرير إلى الدعم الروسي والإقليمي العربي للجيش مقابل التدخل التركي لصالح حكومة الوفاق، واصفا الجيش التركي بثاني أكبر جيش في حلف الناتو، منبها من أن تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن سرت خط أحمر قد يحيل إلى تدخل محتمل إذا ما أخل السراج وتركيا بالتوازن.

وشكك التقرير في قدرة قوات الجيش على الاحتفاظ بمدينة سرت والخط الذي رسمه جنوبا إلى الجفرة ما يفسر بنزوع القيادة العامة إلى الدفع نحو تسوية سياسية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري قد اتفقا على أن الحل العسكري ليس خيارا.

وتوقع تقرير بلوبيرغ أن تكون المعركة من أجل سرت حاسمة في حال نشوبها بالنسبة لصناعة النفط، فالمدينة مفتتح منطقة الهلال النفطي الأوسط والشرقي، حيث تم شحن جزء كبير من إنتاج البلاد البالغ مليون برميل في اليوم إلى الأسواق العالمية وهي تنتج الآن 90 ألف برميل فقط في اليوم.

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