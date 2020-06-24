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بلومبيرغ: الصراع من أجل سرت سيكون حاسما في حال نشوبه

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

مستقبل ليبيا يتوقف على حرب الوكلاء في مسقط رأس القذافي بهذا العنوان يفتتح موقع بلومبيرغ الأميركي تحقيقه البانورامي الموسع عن مستجدات الأزمة الليبية الراهنة مشيرا لأزمة عسكرية بين روسيا وتركيا واصفا مدينة سرت ببوابة أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا .

وأشار التقرير إلى الدعم الروسي والإقليمي العربي للجيش مقابل التدخل التركي لصالح حكومة الوفاق، واصفا الجيش التركي بثاني أكبر جيش في حلف الناتو، منبها من أن تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن سرت خط أحمر قد يحيل إلى تدخل محتمل إذا ما أخل السراج وتركيا بالتوازن.
وشكك التقرير في قدرة قوات الجيش على الاحتفاظ بمدينة سرت والخط الذي رسمه جنوبا إلى الجفرة ما يفسر بنزوع القيادة العامة إلى الدفع نحو تسوية سياسية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري قد اتفقا على أن الحل العسكري ليس خيارا.

وتوقع تقرير بلوبيرغ أن تكون المعركة من أجل سرت حاسمة في حال نشوبها بالنسبة لصناعة النفط، فالمدينة مفتتح منطقة الهلال النفطي الأوسط والشرقي، حيث تم شحن جزء كبير من إنتاج البلاد البالغ مليون برميل في اليوم إلى الأسواق العالمية وهي تنتج الآن 90 ألف برميل فقط في اليوم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هى ليست معركة بل مصيدة كبيرة تستوعب كل جرذان اردوغان للتخلص منهم فى محرقة للنفايات الارهابية التى تم تجميعا فى سوريا واحراقها فى ليبيا فكيف لشوية صراصير من المرتزقة يتقدموا فى ظل ضربات جوية مكثفة من طيران التحالف العربى وفرنسا وروسيا واسناد بحرى كبير بينما المعتوه بعتمد على عصافير مسيرة سيتم ضرب غرف تشغيلها من اول لحظة مع وسائل الدفاع الجوى لتعمل الاباتشى بحرية تامة فى حصد الجرذان وكسر انف اردوغان وبعدها سينتفض اهالى مصراته وطرابلس فى وجه من تبقى من مليشيات ضعيفة بدعم من الجيش الوطنى المنتصر ولن تتخطى القوات المصرية الخط الاحمر الذى رسمته وتترك للجيش استكمال التحرير بعد سحق الصراصير الغبية كالعادة فليس لهم اى حاضنة شعبية والارض العربية تلفظهم

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