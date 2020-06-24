عضو بـ “مجلس الدولة” يكشف أسباب عدم تقدم قوات الوفاق

أرجع عضو المجلس الأعلى للدولة سعد شرادة عدم تقدم قوات الوفاق نحو سرت إلى أن الرأي الأخير ليس في يدها بل لدى تركيا وروسيا اللتين تناقشان مسألة دخول المدينة من عدمه.

وأشار بن شرادة في تصريح صحافي إلى جاهزية حكومة الوفاق وقواتها للتقدم شرقا، غير أن تركيا لم تعط إشارة حتى اللحظة للتقدم نحو سرت ولن يتم التحرك إلا بإذن منها بعد اتفاقها مع روسيا.

وبشأن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخصوص سرت والجفرة بيّن بن شرادة أنها جاءت بناء على سيناريوهين: أولهما أن السيسي استعمل الورقة الأخيرة بالتدخل المباشر مثلما فعلت فرنسا وروسيا لإقناع المجتمع الدولي بإيقاف القتال خوفاً من تحول ليبيا لساحة حرب بين مصر وتركيا، أما السيناريو الثاني متعلق بأن السيسي قد حصل على إشارة من أميركا بتدخله في ليبيا كالتي أعطتها لتركيا وذلك تخوفا من التوغل الروسي، بحسب تعبيره، موضحا أن مصر لديها هاجس من سيطرة تركيا على ليبيا وتمكين الإسلام السياسي فيها عن طريق حكم الإخوان وهو ما يجعلها تقدم على منع النفوذ التركي في البلاد مهما كلف الأمر.

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