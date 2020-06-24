صوان: حديث الرئيس التونسي حول ليبيا “مثير للشفقة”

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إن حدیث الرئيس التونسي قيس سعید عن دستور یکتبه “زعماء القبائل” وإسقاط الوضع الأفغاني على ليبيا “مثير للسخرية”.

وأشار صوان، في تدوينة عبر حسابه بفيس بوك إلى أن سعيد يفتقد إلى الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة السياسية في ليبيا وتركيبة شعبها، موضحا أن ليبيا كغيرها شعوب وقبائل، ولكن ليست مجتمعا قبليا بالشكل الذي يتصوره سعيد.

وأكد صوان أن ليبيا الآن لديها دستور جاهز للاستفتاء عليه أعدته هيئة منتخبة ديموقراطيا ذاكرا أن الرئيس التونسي ابتعد بقصد أو بدونه عن الأسباب الجوهرية للأزمة الليبية المتمثلة في المؤامرات المتكررة لإجهاض ثورته وإفساد المسار السياسي، وفرض حكم عسكري ديكتاتوري بقوة السلاح موجهًا اللوم الشديد لخارجية الوفاق؛ بسبب عجزها عن نقل الصورة الصحيحة للأزمة في ليبيا حتى مع أقرب الدول.

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