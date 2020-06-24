السراج ودي مايو: نؤكد على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء وزير الخارجية الايطالي لويدجي دي مايو الذي وصل إلى طرابلس في وقت سابق في زيارة قصيرة تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين.

الجانبان أكدا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على أهمية العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.

كما تطرق الاجتماع إلى عملية ايريني الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حيث جدد السراج التأكيد على ضرورة أن تكون العملية شاملة متكاملة براً وجواً وبحراً.

وبحسب مكتب الرئاسي شكر رئيس المجلس الرئاسي إيطاليا على مساهمتها في عمليات الكشف عن الألغام التي إتهم من وصفهم بـ”المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) بزرعها في المناطق جنوب طرابلس.



وتناول الإجتماع موضوع إغلاق المواقع النفطية والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين جميعاً ومصدر دخلهم بحسب المصدر.

وعلى صعيد أخر بحث الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة كما تطرق للجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا وأهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة الوباء.

هذا وحضر المحادثات كل من الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية اليزابيتا بيلوني والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني وعدد من المسؤولين السياسين والأمنيين ،وحضر عن حكومة الوفاق كل من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة وسفير الرئاسي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور ومدير الإدارة الأوروبية بخارجية الوفاق حاجي دهان.

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