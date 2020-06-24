متجاهلاً أطماع بلاده.. مستشار «أروغان»: السعودية والإمارات يريدان إحتلال البلاد الإسلامية

شن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على المملكة العربية السعودية والإمارات والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، زاعما أن الدولتين تريدان منه “غزو ليبيا واحتلالها نيابة عنهما”، على حد تعبيره.

وقال أقطاي، في مقال بصحيفة “يني شفق” التركية بعنوان “البلطجة التي يحتاجها السيسي ليست موجودة في ليبيا”، إن “دخول السيسي في مغامرة على الأراضي الليبية التي لا تشكل أي خطر أو مشكلة بالنسبة لمصر، يعتبر انتحارا سياسيا لشخص هو بالأصل معلق بخيط من قطن. السؤال الآن إذن، لماذا وصل السيسي إلى حالة يضع نصب عينيه هذا الانتحار من عدمه” على حد قوله.

وأضاف أقطاي: “من الواضح بالطبع أن ذلك الموقف لم يكن بدافع من السيسي وحده فحسب، لا سيما مع صدور تصريحات الدعم من الإمارات والسعودية، كلا هاتين الدولتين في الأصل تمارسان الضغط على السيسي لكي يكون أكثر فاعلية في ليبيا، يريدان منه التدخل بشكل مباشر وغزو ليبيا واحتلالها نيابة عنهما” على حد زعمه.

واتهم أقطاي السعودية والإمارات بـ”ممارسة الاحتلال والانقلاب في البلاد الإسلامية”، على حد زعمه، متجاهلاً توغل بلاده بشكل غير شرعي في العراق وسوريا وليبيا، وقال إن “تخوفهم من الديمقراطية جعلهم يفضلون إغراق العالم الإسلامي بأكمله في بيئة دموية، ويفضلون نظام الفوضى إلى ما لا نهاية، فقط من أجل أن لا تكون هناك ديمقراطية، وأن لا تستيقظ شعوبهم يوما ما مطالبة بها وبالإرادة والسلطة”، على حد تعبيره.

ورأي أقطاي أن “الوضع الذي أوصلوا له اليمن أصبح واضحا للجميع”، مضيفا أن “عاصفة الحزم التي أطلقوها على أنها رد على انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران، سرعان ما تحولت إلى حالة من الفوضى وممارسة الاحتلال”.

قال أقطاي إن “الشيء الذي يريد السيسي ممارسته في ليبيا من خلال مغامرة لا تتناسب إطلاقًا مع وضع بلاده، يعتبر وضمة عار في تاريخ مصر”، وأضاف: “كيف يمكن أن تكون تركيا هي المشكلة بالنسبة لمصر؟ بيد أن جميع الحقائق تشير إلى أن أصل المصالح المصرية، تكمن في الاتفاق مع تركيا”.

وتابع أقطاي بالقول: “إنه يعتقد أن حصوله على شرعية احتلال ليبيا، تقف عند شراء بعض العشائر ومن ينتسب لها، كي تخرج بتظاهرات تطلب منه التدخل. نعم فهو يجد في انقلابه مشروعية من خلال الشيء ذاته، حيث وجد نفسه مضطرا لوضع يده على الأمور، تلبية لدعوة البلطجية في ميدان التحرير، الذي كان مليئًا بأمثالهم ممن يجيدون التمثيل بدعم من السعودية والإمارات”، على حد زعمه.