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متجاهلاً أطماع بلاده.. مستشار «أروغان»: السعودية والإمارات يريدان إحتلال البلاد الإسلامية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على المملكة العربية السعودية والإمارات والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، زاعما أن الدولتين تريدان منه “غزو ليبيا واحتلالها نيابة عنهما”، على حد تعبيره.

وقال أقطاي، في مقال بصحيفة “يني شفق” التركية بعنوان “البلطجة التي يحتاجها السيسي ليست موجودة في ليبيا”، إن “دخول السيسي في مغامرة على الأراضي الليبية التي لا تشكل أي خطر أو مشكلة بالنسبة لمصر، يعتبر انتحارا سياسيا لشخص هو بالأصل معلق بخيط من قطن. السؤال الآن إذن، لماذا وصل السيسي إلى حالة يضع نصب عينيه هذا الانتحار من عدمه” على حد قوله.

وأضاف أقطاي: “من الواضح بالطبع أن ذلك الموقف لم يكن بدافع من السيسي وحده فحسب، لا سيما مع صدور تصريحات الدعم من الإمارات والسعودية، كلا هاتين الدولتين في الأصل تمارسان الضغط على السيسي لكي يكون أكثر فاعلية في ليبيا، يريدان منه التدخل بشكل مباشر وغزو ليبيا واحتلالها نيابة عنهما” على حد زعمه.

واتهم أقطاي السعودية والإمارات بـ”ممارسة الاحتلال والانقلاب في البلاد الإسلامية”، على حد زعمه، متجاهلاً توغل بلاده بشكل غير شرعي في العراق وسوريا وليبيا، وقال إن “تخوفهم من الديمقراطية جعلهم يفضلون إغراق العالم الإسلامي بأكمله في بيئة دموية، ويفضلون نظام الفوضى إلى ما لا نهاية، فقط من أجل أن لا تكون هناك ديمقراطية، وأن لا تستيقظ شعوبهم يوما ما مطالبة بها وبالإرادة والسلطة”، على حد تعبيره.

ورأي أقطاي أن “الوضع الذي أوصلوا له اليمن أصبح واضحا للجميع”، مضيفا أن “عاصفة الحزم التي أطلقوها على أنها رد على انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران، سرعان ما تحولت إلى حالة من الفوضى وممارسة الاحتلال”.

قال أقطاي إن “الشيء الذي يريد السيسي ممارسته في ليبيا من خلال مغامرة لا تتناسب إطلاقًا مع وضع بلاده، يعتبر وضمة عار في تاريخ مصر”، وأضاف: “كيف يمكن أن تكون تركيا هي المشكلة بالنسبة لمصر؟ بيد أن جميع الحقائق تشير إلى أن أصل المصالح المصرية، تكمن في الاتفاق مع تركيا”.

وتابع أقطاي بالقول: “إنه يعتقد أن حصوله على شرعية احتلال ليبيا، تقف عند شراء بعض العشائر ومن ينتسب لها، كي تخرج بتظاهرات تطلب منه التدخل. نعم فهو يجد في انقلابه مشروعية من خلال الشيء ذاته، حيث وجد نفسه مضطرا لوضع يده على الأمور، تلبية لدعوة البلطجية في ميدان التحرير، الذي كان مليئًا بأمثالهم ممن يجيدون التمثيل بدعم من السعودية والإمارات”، على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وين السلطان المعتوه يرد يامتخلف عقليا واضح انك تتعاطى ترامادول فكيف لا تمثل ليبيا اهمية لمصر وقبائل مصر الغربية ترتبط بعلاقة نسب مع قبائل ليبيا اما انتم فليبيا ليس دولة جوار ولا تمس امن تركيا جئتم لاحتلالها طمعا فى نفطها وانتم واهمون اذا كان نفط سوريا على حدودكم لم تحصلوا على قطرة منه اما نفط ليبيا فخط احمر يعنى هلاك جيش الدعارة وسوف ناتى لكم فى عقر داركم لنحرر اسطنبول من الضلال والكفر كما قال رسول الله ولسنا نحن من خيار اهل المدينة اليست المدينة فى تفسير الحديث دمشق او المدينة المنورة نعم نحن قادمون كما قال ابوهريرة ولايمكن اتهامه بانه شارك فى الانقلاب المزعوم
    صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها ـ قال ثور: لا أعلمه إلا قال ـ الذي في البحر، ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيفرج لهم، فيدخلوها، فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم، إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون.

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  • نحن قادمون لفتح بلد الدعارة والضلال والكفر والارهاب اسطنبول بامر من رسول الله فهل تؤمن به
    فتح مدينة القسطنطينية – قبل خروج الدجال – على يدي المسلمين, والذي تدل عليه الأحاديث أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم، فعندئذ يتوجون إلى مدينة القسطنطينية فيفتحها الله للمسلمين بدون قتال، وسلاحهم التكبير والتهليل.
    ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق. فإذا جاؤوها نزلوا. فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها. قال ثور (أحد رواة الحديث): لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر. فيفرج لهم. فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم، إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج. فيتركون كل شيء ويرجعون)) (1) .
    وقد أشكل قوله في هذا الحديث: ((يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق)) والروم من بني إسحاق, لأنهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، فكيف يكون فتح القسطنطينية على أيديهم؟
    قال القاضي عياض: (كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق, ثم قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب) (2) .
    وذهب الحافظ ابن كثير: إلى أن هذا الحديث (يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان, ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق) واستشهد على ذلك بأنهم مدحوا في حديث المستورد القرشي فقد قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك، إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. وأوشكهم كرة بعد فرة. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وخامسة حسنة وجميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك)).

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  • ما تخافشى ياقطوط سناتى لتحرير امينة من اردوغان فهى من اصول عربية وليست من الاتراك المغول وابنهما بلال يحمل الجنسية المصرية سيعينه الفرعون واليا على تركيا !! وانت ياقطقوط فنسعطيك الجرذ السراج تتسلى عليه

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