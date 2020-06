استئناف الدراسة على طاولة مناقشات اللجنة الطبية الاستشارية في البيضاء

ناقش رئيس

اللجنة الاستشارية الطبية بالجبل الأخضر عبد الرحيم مازق، خلال اجتماعه اليوم

اليوم بمعاون مديرية أمن البيضاء ومراقب الخدمات التعليمية في المدينة، المقترح

الذي قدمه سابقا بخصوص استئناف الدراسة واستكمال مقررات العام الدراسي ألفين

وعشرين.

وأوضحت مصادر

إعلامية أن الاجتماع خلص إلى إحالة الخطة الموضوعة للجنة العليا لمكافحة وباء

كورونا لاعتمادها ومنح الإذن بتنفيذها، تحت إشراف اللجنة الاستشارية الطبية بالجبل

الأخضر.

