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السيسي يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتفكيك الميليشيات لاحتواء الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء مستجدات القضية الليبية، خلال اجتماع وزاري ضم عددا من الوزاراء، حيث وجه السيسي باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.

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وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي   أكد على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.

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وحضر الاجتماع الوزاري كل من  د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى السيد رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اتمنى ان يصدر السيسى قرارا بحظر استيراد السلع التركية وهى تغرق الاسواق المصرية عيب ان ندعم اقتصاد مجرم حرب !!!

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  • تركيا تستورد من مصر ضعف ما تصدره لمصر
    هذه مسألة المعادله فيها لصالح الاقتصاد المصري
    لكن بإذن الله القرد غان ستقطع يده في الحبيبه ليبيا وترجع ليبيا لأهلها
    ولا عزاء للخرفان واتباعهم

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