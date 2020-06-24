ليبيا الان

تركيا تشارك في مناورات بحرية بغرب «المتوسط» مع إيطاليا وتونس

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أعلنت وزارة الدفاع التركي عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»، أنها أجرت مناورات بحرية خلال الأيام الماضية في مياه غرب المتوسط، بمشاركة قطع بحرية تابعة لإيطاليا وتونس وحلف الناتو.

وقالت الوزارة إنها أطلقت مناورات بحرية في غرب البحر المتوسط بتاريخ 22 يونيو الجاري وشاركت فيها الفرقاطة التركية (TCG SALİHREİS)، وكذلك الفرقاطة البحرية الإيطالية (ITS FASAN)، بالإضافة إلى سفن من المجموعة الثانية للبعثة البحرية الدائمة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» (SNMG-2)، كما شاركت الفرقاطتين التونسيتين (TNS SYPHAX) و (TNS HAMILCAR) في المناورات.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ماقيمة هذه القطع امام القوة البحرية المصرية السادسة عالميا والقوة الفرنسية التى تملك حاملات طائرات وقوة نووية واليونان ولو اجرى الثلاثى مصر وفرنسا واليونان مناورة لعرف المعتوه حجمه مع ان ايطاليا اصلا مصالحها ضد مصلحة تركيا

    رد

  • الثلاث دول ليس لديهم حاملة طائرا واحدة بينما مصر تملك حاملتى مروحيات ميسترال وفرنسا تملك حاملة طائرات شارل ديجول وصواريخ عابرة للقارات تستطيع من داخل فرنسا ضرب اى هدف فى ليبيا !!!

    رد