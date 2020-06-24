تركيا تشارك في مناورات بحرية بغرب «المتوسط» مع إيطاليا وتونس

أعلنت وزارة الدفاع التركي عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»، أنها أجرت مناورات بحرية خلال الأيام الماضية في مياه غرب المتوسط، بمشاركة قطع بحرية تابعة لإيطاليا وتونس وحلف الناتو.

وقالت الوزارة إنها أطلقت مناورات بحرية في غرب البحر المتوسط بتاريخ 22 يونيو الجاري وشاركت فيها الفرقاطة التركية (TCG SALİHREİS)، وكذلك الفرقاطة البحرية الإيطالية (ITS FASAN)، بالإضافة إلى سفن من المجموعة الثانية للبعثة البحرية الدائمة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» (SNMG-2)، كما شاركت الفرقاطتين التونسيتين (TNS SYPHAX) و (TNS HAMILCAR) في المناورات.