مصر.. ضغوط من كل الاتجاهات تهدد الأمن القومي؟

الدبلوماسية المصرية تعمل بلا كلل وعلى عدة جبهات، مشكلة مصر مع أثيوبيا بسبب سد النهضة وحصة مصر من مياه نهر النيل واحد من الملفات الكبيرة التي لم تجد لها حلا مع تمسك أثيوبيا بمشروع السد وملئه، على الحدود الغربية لمصر ملف آخر يتمثل في الأزمة الليبية والحضور التركي في مسرح العمليات الذي قلب الموازين ضد حليف مصر خليفة حفتر، كيف تنظر مصر لهذين الملفين الاستراتيجيين؟ هل يمكن أن تدفع مصر بقواتها داخل العمق الليبي؟ وكيف ستتصرف مع موقف أثيوبيا؟ وهل الضغط الدبلوماسي عبر مجلس الأمن سيضمن لمصر حقوقها؟ يطرح توفيق مجيد هذه الأسئلة على هند الضاوي الكاتبة المختصة في القضايا الإقليمية من القاهرة، ود. جمعة القماطي المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى دول المغرب العربي من لندن، ود. إدريس لكريني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش.

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