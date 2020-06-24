مصر.. ضغوط من كل الاتجاهات تهدد الأمن القومي؟

الدبلوماسية المصرية تعمل بلا كلل وعلى عدة جبهات، مشكلة مصر مع أثيوبيا بسبب سد النهضة وحصة مصر من مياه نهر النيل واحد من الملفات الكبيرة التي لم تجد لها حلا مع تمسك أثيوبيا بمشروع السد وملئه، على الحدود الغربية لمصر ملف آخر يتمثل في الأزمة الليبية والحضور التركي في مسرح العمليات الذي قلب الموازين ضد حليف مصر خليفة حفتر، كيف تنظر مصر لهذين الملفين الاستراتيجيين؟ هل يمكن أن تدفع مصر بقواتها داخل العمق الليبي؟ وكيف ستتصرف مع موقف أثيوبيا؟ وهل الضغط الدبلوماسي عبر مجلس الأمن سيضمن لمصر حقوقها؟ يطرح توفيق مجيد هذه الأسئلة على هند الضاوي الكاتبة المختصة في القضايا الإقليمية من القاهرة، ود. جمعة القماطي المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى دول المغرب العربي من لندن، ود. إدريس لكريني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش.
تعليقات
-
قناة ممولة من قطرائيل ولا تدرى ان كل هذا متوقع وحذر منه رسول الله من الحبشة والترك
عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي – صلَّى الله عليه وسلم – قال: اتركوا الحبشةَ ما تركوكم ، فإنه لا يستخرِجُ كَنزَ الكعبةِ إلاَّ ذو السُّوَيْقَتَينِ من الحبشة .
-
مصر انتصرت على اقوى تنظيم ارهابى فى العالم استخدم امكانيات مادية واعلامية لو سلطت على امريكا لجعلتها مثل الصومال ولكن الله يحفظ مصر ويرعاها ففى كل الكتب السماوية اشادة بعظمة مصر فى القران ادخلوا مصر ان شاء الله امنين … وفى الانجيل مبارك شعب مصر وفى التوراة وصية بحسن معاملة شعب مصر الذى استضاف بنى اسرائيل فلاخوف على مصر ياخوان فكلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله … فالارض الطاهرة التى تجلى الله بنوره على ارضها وكلم موسى تكليما لاخوف عليها فهم خير اجناد الارض وفى رباط الى يوم القيامة
-
لايوجد اى اخطار ياحمار فسد النهضة اصلا سيقع لان به عيوب فنية عديدة ولهذا يجروا شكل مع مصر حتى تقوم بقصفه ويتم التغطية على فشلهم ولكن مصر تتعامل بالحكمة اما ليبيا فلا خوف اصلا من ناحيتها لان غالبية شعبها وقبائلة مع مصر على قلب رجل واحد وقادرون على هزيمة الاتراك وحتى من يشغل كلبهم ويظهر بوجه اخر
أضف تعليقـك