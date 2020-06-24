اكتشف 22 معلومة عن سيف الاسلام القذافي في ذكرى ميلاده 48

1-هو سيف الإسلام معمر القذافي من مواليد 25 يونيو 1972 بالعاصمة الليبية طرابلس

2-درس سيف الإسلام المرحلة الابتدائية في مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة باب عكارة والاعدادية بمدرسة الشهيد امحمد المقريف، ودرس المرحلة الثانوية بمدرسة علي وريث، وكلها مدارس عامة “حكومية”.

3-تخصص سيف الإسلام في الهندسة المعمارية حيث تخرج عام 1994 في كلية الهندسة -جامعة الفاتح بطرابلس.

4-التحق بكلية الاقتصاد بجامعة ‘إمادك’ بالنمسا عام 1998 حيث تحصل على درجة الماجستير منها عام 2000.

5-التحق بـ(كلية لندن للاقتصاد) التي نال منها درجة الدكتوراه.

6-لسيف الإسلام اهتمامات فنية حيث يعنى بالرسم، وأقام العديد من المعارض الفنية في مختلف دول العالم.

7-عمل بعد تخرجه بمركز البحوث الصناعية في طرابلس، كما عمل عام 1996 في المكتب الاستشاري الوطني.

8-في العام 1998 انشأ مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية حيث ساهم في حل الكثير من المشاكل الدولية مثل قضية الرهائن الأوربيين بالفليبين، وغيرها، وقدم الدعم للشعب الفلسطيني.

9-أطلق مشروع ليبيا الغد في العام 2005 من أجل تغيير وجه ليبيا الإقتصادي والإجتماعي والحضاري والإنفتاح على العالم برؤية جديدة لقيت قبولا كبيرا في الداخل والخارج.

10-قاد مشروع المصالحة المجتمعية مع عدد من الليبيين في الخارج، وتزعم الإشراف من خلال مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية والإنسانية على المراجعات الفكرية لقوى الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، الذين أعلنوا تراجعهم عن السلوك الإرهابي.

11- تدخل ضمن نشاطه في منظمة الاعمال الخيرية، في حل عدد من عمليات احتجاز الرهائن. ويقود سيف الإسلام القذافي مؤخرا “تيارا إصلاحياً”، حيث دعا في أغسطس 2006 إلى استحداث دستور ثابت لليبيا، ووضع مرجعية ثابتة مقترحا القيادات الشعبية والقيادة التاريخية لثورة الفاتح، كما دعا في خطاباته إلى التحول السياسي.

12-قاد سيف الإسلام القذافي مشروعا طموحا يسمى مشروع ليبيا الغد ويهدف سياسيا لإخراج ليبيا من العزلة الدولية التي فرضت عليها نتيجة سياساتها التحررية المعادية للهيمنة الأمريكية والتي بلغت ذروتها بالعدوان الأمريكي عليها عام 1986، ويهدف اقتصاديا لترميم التصدعات التي حدثت للاقتصاد الليبي نتيجة لتلك العزلة، ويهدف اجتماعيا لإطلاق العنان للجماهير وخاصة الشباب للإبداع والنشاط دون قيود، وتبنى ليبيا على الوجه الذي ينبغي ان تبنى عليه دولة تتمتع بإمكانيات ليبيا الاقتصادية في الالفية الثالثة.

13-كان سيف الإسلام القذافي من أول المحذرين مما آلت إليه الأوضاع في ليبيا بعد بداية التمرد المسلح على النظام وكانت رؤيته واضحة في تحديد معالم الأخطار المحدقة بالبلاد، والتي تحققت بالفعل.

14-في مايو 2011، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بطلب إلى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق الراحل معمر القذافي، وسيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي، وقد صدرت المذكرة بالفعل في 27 يونيو 2011 ليصبح سيف الإسلام مطلوب دوليا.

15-في 21 أغسطس 2011 (الموافق 21 رمضان) ادعى المتمردون والمجلس الانتقالي أنهم اعتقلوا سيف الإسلام، وذلك عندما دخلوا العاصمة طرابلس، وقد أكد نبأ الاعتقال كل من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، إلا أنه ظهر مرة أخرى حراً على الشاشات من داخل باب العزيزية!

16-بعد خروجه من العاصمة قاد المقاومة في مدينة بني وليد، إلى أن تعرض موكبه للقصف من قبل طيران الناتو بالقرب من وادي زمزم في 17 أكتوبر 2011 حيث أصيب بجراح بليغة، واستشهد 26 من رفاقه من الشباب “معظمهم مدنيين”.

17-اعتقل سيف الإسلام القذافي بالجنوب الليبي، يوم السبت 19 نوفمبر 2011 من قبل مجموعة تابعة لكتيبة ابوبكر الصديق من الزنتان.

18-قال سيف الإسلام بعد اعتقاله ان اصابته في يده تعود إلى غارة للحلف الأطلسي قبل نحو شهر، وبث التلفزيون الليبي تسجيلا مصورا يظهر سيف الإسلام بعد اعتقاله وهو متكئ على أريكة ويده اليمنى مضمدة.

19-أعلن محامو سيف الإسلام أنه تم الإفراج عنه يوم 6 يوليو 2016 بموجب عفو عام صادر عن مجلس النواب الليبي، من مكان إحتجازه في مدينة الزنتان ، بعد أن كان محكوما بالإعدام.

20-في يونيو 2017 أعلنت كتيبة أبو بكر الصديق، الإفراج عن سيف الإسلام وذكرت في بيان أنها “أطلقت سراح سيف الإسلام مساء الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان” بناء على مذكرة من الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرقي ليبيا مقرا لها، والتي طبقت العفو العام الصادر عن مجلس النواب.

21-يحظى سيف الإسلام القذافي بولاء كبير من القبائل الليبية ويعتبر رقما صعبا في التوازنات السياسية بالبلاد، ويتميز بعلاقته القوية محليا ودوليا.

22-تزايدت المطالبات الشعبية بضرورة قيام سيف الإسلام بدور لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ إسقاط الدولة سنة 2011.