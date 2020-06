شكري وبومبيو يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية المصري” سامح شكري” ونظيره الأمريكي “مايك بومبيو”، اليوم الأربعاء، هاتفيا تطورات الازمة الليبية .

وقالت وزارة الخارجية

المصرية في بيان لها على صفحتها الرسمية

على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “شكري”

و”بومبيو” تبادلا الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات

المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في كل من ليبيا وفلسطين.

وأضاف البيان أن

الوزيرين استعرضا جهود الدولة المصرية

الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار في المنطقة وضرورة مواجهة التدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في

كافة أرجاء المنطقة.

