الصين تؤكد معارضتها للتدخل العسكري الخارجي في ليبيا

أكد المتحدث

باسم الخارجية الصينية “تشاو لي جيان” اليوم الأربعاء معارضة بلاده

للتدخل العسكري في ليبيا من قبل قوى خارجية، مشددا على عدم وجود حل عسكري للأوضاع

هناك.

وأضاف جيان خلال

مؤتمر صحفي أنه ينبغي على الأطراف المعنية أن تحل المسألة في ليبيا من خلال القنوات

السياسية في إطار الأمم المتحدة، مع إيلاء مسألة مكافحة الإرهاب أهمية كبرى.

ودعا المسؤول الصيني طرفي النزاع فى ليبيا إلى التركيز على

المصالح الوطنية ، وإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، والدفع نحو

عودة الوضع الليبي إلى الاستقرار.

