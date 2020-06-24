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المشري: من حق “الوفاق” السيطرة على كامل ليبيا

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن “حكومة الوفاق الوطني لديها الأحقية بفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي بحسب المادة 30 من الاتفاق السياسي”.

وأضاف المشري، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس، أن “الأعلى للدولة” رفض إعلان القاهرة منذ صدوره لأنه “لا يستند إلى الاتفاق السياسي ومخرجاته”، ورأى أن المبادرة المصرية “تدعو إلى تعقيد المشهد في ليبيا، لا إلى إيجاد حل”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن.. الحديث عن خطوط داخل ليبيا، وأي تجاوز للحدود الليبية بشبر واحد سنقف ضده”، في إشارة إلى احتمال تدخل مصري في الأراضي الليبية.

واعتبر المشري أن مؤتمر برلين ليس بديلاً للاتفاق السياسي الليبي، وأن مخرجات المؤتمر تعتمد على الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه في أي عملية سياسية.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى محاسبة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لانتهاكه القانون الدولي، وفق المشري.

وانتقد المشري تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي قال فيها إن “الشرعية الدولية” في ليبيا، ليست “شرعية أبدية”، واعتبر المشري أن “السلطات بطرابلس تقوم على توافق بين الأطراف الليبية، وليس على الشرعية الدولية”.

وتابع المشري أن “خارطة الطريق تتمثل في بسط حكومة الوفاق سيطرتها على كامل التراب الليبي، والقبض على كل من قصف المدنيين، والاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • أيها الحقير التافه كان يجدر بك أن تقول من حق المواطن الليبي أن يعيش حرا امنا في بيته وينعم بخيراته
    ولكنك كلب تافه منحط

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  • انت اخوانى حقير لو قرأت بنود اتفاق الصخيرات لعرفت انه انتهت صلاحيته دون ان يتحقق منه شئ واى وان الشرعية الوحيدة حاليا فى البلاد معترف بها دوليا وشعبيا هى رئيس مجلس النواب ولى الامر الشرعى امام الله من بخالفه فهو اثم فهو اعلى سلطة منتخبة وبانتهاء الصخيرات طبقا لبند موجود بداخله والفشل فى حكومة تنال ثقة نواب الشعب وبهد انتهاء التوافق فى المجلس الرئاسى بانسحاب ممثلى برقة واحد ممثلى فزان انتهى التوافق وكل قراراته باطلة منذ انسحابهم اما المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار رسمى من مجلس النواب بنصاب قانونى ولايجوز ياكلب لاحد ان يعزله الا بقرار من مجلس نواب منتخب وبنصاب قانونى اما انت فليس لك اى صفة حاليا مجرد واحد من عبيد السلطان مكانكم الطبيعى السجون عندما ينتفض الشعب ويحاسبكم ولن نكونوا مثل الحقير الاخوانى عمر البشير بعد اربعين سنة قمع سقط

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