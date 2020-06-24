المشري: من حق “الوفاق” السيطرة على كامل ليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن “حكومة الوفاق الوطني لديها الأحقية بفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي بحسب المادة 30 من الاتفاق السياسي”.

وأضاف المشري، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس، أن “الأعلى للدولة” رفض إعلان القاهرة منذ صدوره لأنه “لا يستند إلى الاتفاق السياسي ومخرجاته”، ورأى أن المبادرة المصرية “تدعو إلى تعقيد المشهد في ليبيا، لا إلى إيجاد حل”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن.. الحديث عن خطوط داخل ليبيا، وأي تجاوز للحدود الليبية بشبر واحد سنقف ضده”، في إشارة إلى احتمال تدخل مصري في الأراضي الليبية.

واعتبر المشري أن مؤتمر برلين ليس بديلاً للاتفاق السياسي الليبي، وأن مخرجات المؤتمر تعتمد على الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه في أي عملية سياسية.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى محاسبة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لانتهاكه القانون الدولي، وفق المشري.

وانتقد المشري تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي قال فيها إن “الشرعية الدولية” في ليبيا، ليست “شرعية أبدية”، واعتبر المشري أن “السلطات بطرابلس تقوم على توافق بين الأطراف الليبية، وليس على الشرعية الدولية”.

وتابع المشري أن “خارطة الطريق تتمثل في بسط حكومة الوفاق سيطرتها على كامل التراب الليبي، والقبض على كل من قصف المدنيين، والاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

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