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وضع حجر الأساس لمعهد الدراسات المصرفية بشحات

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضنت قاعة المجلس البلدي شحات توقيع عقد إنشاء معهد الدراسات المصرفية والمالية وعدد ثلاث وكالات مصرفية بمدينة شحات .

وحضر توقيع العقد عميد وأعضاء بلدية شحات . ومدير الأدارة القانونية بالبلدية، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الأدارية، ووكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية، ومندوبي شركة النهر لتصنيع الأنابيب .

هذا وسيكون المشروع ملكًا لمصرف ليبيا المركزي وسيتم تنفيذه بواسطة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء .

وعقب توقيع العقد انتقل الحاضرون إلى الأرض التي سيتم عليها بناء المشروع وتم وضع حجر الأساس الخاص بالمشروع .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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