وضع حجر الأساس لمعهد الدراسات المصرفية بشحات

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضنت قاعة المجلس البلدي شحات توقيع عقد إنشاء معهد الدراسات المصرفية والمالية وعدد ثلاث وكالات مصرفية بمدينة شحات .

وحضر توقيع العقد عميد وأعضاء بلدية شحات . ومدير الأدارة القانونية بالبلدية، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الأدارية، ووكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية، ومندوبي شركة النهر لتصنيع الأنابيب .

هذا وسيكون المشروع ملكًا لمصرف ليبيا المركزي وسيتم تنفيذه بواسطة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء .

وعقب توقيع العقد انتقل الحاضرون إلى الأرض التي سيتم عليها بناء المشروع وتم وضع حجر الأساس الخاص بالمشروع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24