عقيلة صالح لـ«قناة الوسط»: مطلب سرت مقرا للسلطة التنفيذية سيكون مقبولا

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح: «إن مطلب سرت مقرا للسلطة التنفيذية، سيكون مقبولا لعدم خلق مشاكل جديدة تخص النفط».

وأضح صالح، خلال حوار خاص مع «قناة الوسط» (wtv)، أنه «لا يمكن لهذه السلطة العمل في العاصمة قبل تأمينها، وأن هناك قبولا لهذا المطلب من قبل الليبيين».

وأضاف خلال الحوار الذي أذيع مساء الأربعاء، 24 يونيو الجاري، ردا على سؤال يتعلق بمبادرة ترعاها الولايات، تجعل من سرت منطقة فض نزاع بين طرفي الصراع الحالي، أنه «بعد الاتفاق وتشكيل السلطة الجديدة ستكون جهات الدولة تحت حراسة وحماية الجهات الأمنية التي تحفظ الأمن في المدينة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا