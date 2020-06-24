جهاز النهر الصناعي : انخفاض ملحوظ بمعدل تدفق المياه عن مدينة طرابلس

طرابلس 24 يونيو 2020(وال)- أكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة على استمرار أعمال التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك، بما هو متاح للتشغيل من الآبار وبما يتوافق مع الحالة التشغيلية لصمامات التحكم بالتدفق.

الجهاز أكد في منشور له على صفحته فيسبوك على استمرار ضخ المياه عبر المسار الشرقي، مع انخفاض ملحوظ بمعدل تدفق المياه عن مدينة طرابلس يوم أمس الثلاثاء، بسبب قيام بعض مناطق الاستهلاك بفتح صمامات التدفق بالمخالفة، مشيرا إلى استمرار أعمال التجهيز بمحطة التحكم بالتدفق في الشويرف ومحطة الضخ بموقع ترهونة، لإعادة ضخ المياه.

هذا وجدد الجهاز التأكيد على أهمية توفير الحماية الأمنية لمنطقة حقول الآبار، لوقف أعمال التخريب والسرقة، وضمان سد العجز الحالي بالإمداد المائي.(وال- طرابلس)

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