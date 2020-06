تقرير أمريكي: هجمات تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا تركزت على الجيش

أفادت الخارجية

الأمريكية في تقريرها السنوي عن عام 2019 بأن الجيش نشر مقاطع مرئية تثبت اعتقاله

للعشرات من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وأضاف التقرير

أن الضربات الأمريكية على أهداف داعش في ليبيا أدت إلى مزيد من تدهور أوضاع هذه

المجموعة المتطرفة، مبينا أنه منذ طرد داعش من مدينة سرت عام 2016م،

افتقر التنظيم الإرهابي لأي حضور مادي مُركز في ليبيا، وأنه بدلاً من ذلك انتشرت

مجموعات أصغر تتواجد في البيئات الحضرية والمناطق الصحراوية ذات الكثافة السكانية

المنخفضة مثل؛ الجفرة وسبها ومرزق في جنوب ليبيا.

وأوضحت الخارجية

جميع الهجمات الإرهابية المعلنة من قبل داعش في عام 2019 نفذت ضد قوات “الجيش”، أو

ضد أهداف مدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرته.

وتابع التقرير

بالتأكيد على أن الصراع المستمر بين حكومة الوفاق غير المعتمدة والجيش، منع

السلطات في ليبيا من تكريس موارد كافية لمكافحة الجماعات الإرهابية.

