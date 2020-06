أفادت مصادر خاصة

لليبيا 24 بأن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” طلبت من

وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا تفكيك الميليشيات

التابعة للحكومة خاصة ميليشيات ما تعرف بقوة الردع التي يتزعمها المدعو غنيوة

الككلي فضلا عن ميليشيات النواصي وباب تاجوراء ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

وأوضحت المصادر أن

باشاغا كان قد اتفق مع ممثلي الأفريكوم على عدة ملفات داخلية على

رأسها إنهاء التدخلات الأجنبية التي وصفها بغير الشرعية ، ودعم سيادة ليبيا ووحدة

أراضيها من أي تهديدات خارجية و العمل على تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون

كونها أحد أسباب عدم الإستقرار و دعم جهود حكومة الوفاق كممثل شرعي لليبيا بحسب

تعبيره.

وأوضحت المصادر لليبيا 24 أن القوة المشتركة التابعة لقوات الوفاق في

طرابلس ترتب بدعم أمريكي للقضاء على تلك الميليشيات ما ينذر بحدوث معارك ضارية بين

الجانبين.

وتابعت المصادر بالتأكيد على أن القوة المشتركة ستضحي بعدد من المجرمين

والمهربين من الميليشيات الإرهابية التابعة لها عبر شن حملة اعتقالات واسعة في

صفوفهم بهدف تبييض صفحتها، وهي خطوة قد تؤدي لاشتعال المعارك الداخلية بين

الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة.

The post الاتجاه نحو تفكيك الميليشيات في طرابلس ينذر بحرب ضروس بينها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24