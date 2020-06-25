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الاتجاه نحو تفكيك الميليشيات في طرابلس ينذر بحرب ضروس بينها

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر خاصة
لليبيا 24 بأن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” طلبت من
وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا تفكيك الميليشيات
التابعة للحكومة خاصة ميليشيات ما تعرف بقوة الردع التي يتزعمها المدعو غنيوة
الككلي فضلا عن ميليشيات النواصي وباب تاجوراء ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

وأوضحت المصادر أن
باشاغا كان قد اتفق مع ممثلي الأفريكوم على عدة ملفات داخلية على
رأسها إنهاء التدخلات الأجنبية التي وصفها بغير الشرعية ، ودعم سيادة ليبيا ووحدة
أراضيها من أي تهديدات خارجية و العمل على تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون
كونها أحد أسباب عدم الإستقرار و دعم جهود حكومة الوفاق كممثل شرعي لليبيا بحسب
تعبيره.

وأوضحت المصادر لليبيا 24 أن القوة المشتركة التابعة لقوات الوفاق في
طرابلس ترتب بدعم أمريكي للقضاء على تلك الميليشيات ما ينذر بحدوث معارك ضارية بين
الجانبين.

وتابعت المصادر بالتأكيد على أن القوة المشتركة ستضحي بعدد من المجرمين
والمهربين من الميليشيات الإرهابية التابعة لها عبر شن حملة اعتقالات واسعة في
صفوفهم بهدف تبييض صفحتها، وهي خطوة قد تؤدي لاشتعال المعارك الداخلية بين
الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة.

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تعليقات

  • امام فتحى باشااغا تحدياث كبيرة فى السيطرة على المليشيات والافراد المسلحة والحقيقة بأن الرجل يحاول منذ زمن لملمة هذه التشكيلات وهذا المجهود يشكر علية نثمنا أن ينجح فى مسعاه نحو بناء دولة القانون

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  • هههه سوف تتصارع ميلشيات غرب ليبيا على مناطق النفوذ . السيناريو السورى يتكرر فى غرب ليبيا بنفس ابطاله . الفرق أن ليبيا دوله غنيه . عكس سوريا التى زهد منها الخليفه لفقرها بعدما نضفها من المصانع . ولذلك لن تزهد منها تركيا لحد ما تفلس . يعنى سيناريو سوريا هيطول فى ليبيا . والفضل الخائن الاعظم السراج والاخواان .

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  • بعد ان انسحب الجيش من طرابلس خوفا عليها من الدمار فانها قريبا ستصبح اطلال على يد المليشيات الاجرامية التى دمرت سوريا

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  • المليشيات المستهذفة العربية فقط، أما التركية (كرغلية أو شركسية) فلن يطولها القطار لأنها جزء من اللعبة القذرة التي نسجت خيوطها منذ اربعة قرون.
    فالكلاب العربية المسعورة التي لهتت وراء سراب الأخوان سيكونون الطعم الذي يشبع المتفرج الغافل.
    متى يفهم الجميع أن العرق والدم لا حدود له وأن الوطن محدود مثل القارب الذي يسبح ضد الأمواج العاتية.
    قال حكيماً: يمكن أن يكون لك بيت ولا يوجد لك وطن، ويمكن أن يكون لك وطن ولا تملك بيتاً.
    انتظروا يوماً لن تجد للوطن مكانة ، فالمستهذف لليبيا أكثر من 99 مليون نسمة لا يشكل فيها الليبيون 1%. انتظروا الأفارقة والمصريون والتونسيون والسودانيون والسوريون وغيرهم وهم يتقاسمون الأرض ولن تجد متكلم.

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