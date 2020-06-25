وزير الخارجية التركي: مصر تسعى للوصول للنفط الليبي وليس لها أن تضع خطا أحمر

ادعى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن موقف مصر من الأزمة في ليبيا تحركه فرنسا والإمارات.

وواصل أوغلو ادعائه، في تصريحات صحفية، أن إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سرت والجفرة خطاً أحمر يفسر بأمرين إما أنه أداة بيد غيره أو يريد الوصول إلى آبار النفط بليبيا.

وزعم وزير خارجية أردوغان، قائلا: “إذا كان السيسي لا يجد دعما حتى من شعبه فكيف له أن يرسم خطوطا حمراء وسط ليبيا”.

‏‎وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة، مبادرة لحل الأزمة الليبية باسم “إعلان القاهرة”، تشتمل على احترام جميع المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

ويشمل “إعلان القاهرة” دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، مع أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وتتضمن المبادرة كذلك تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، كما تهدف لضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وتوزيع عادل وشفاف للثروات على جميع المواطنين، دون استحواذ المليشيات على أي من مقدرات الليبيين.

ورغم إطلاق المبادرة المصرية الداعية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن تركيا تشعل المعارك الدائرة حاليا حول مدينة سرت، وتستمر في دعم مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية بالأسلحة والمرتزفة لترجيح كفتهم، فضلا عن الطلعات الجوية لطائراتها المسيرة التي تستهدف المدنيين وتقتل منهم العشرات يوميا.