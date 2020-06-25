ضمن 1005 عينة| استمرار تسجيل حصيلة مرتفعة لإصابات كورونا.. وحالات شفاء ووفاة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 1005 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, والتي شهدت تسجيل اكبر عدد من الحالات جديدة والمخالطة، وتم تسجيل حالات شفاء جديدة وحالات وفاة.

استلم المركز الوطني لمكافحة الامراض الاربعاء الموافق 24 يونيو 2020م عدد (1005) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (232) عينة.

ــ مستشفى طرابلس الجامعي عدد (12) عينة.

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (608) عينة.

ــ مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (67) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني مصراتةعدد (41) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (31) عينة.

ــ مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (8) عينة.

ــ مختبر مركز العزل امعيتيقة عدد (6) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (974) عينة سالبة

ــ عدد (31) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

-عدد (20) حالات جديدة

-عدد (11) حالة مخالطين

وأعلن المركز في بيانه أنه من ضمن العينات السالبة تماثل عدد (6) حالات للشفاء، كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفاة ( 1) ليكون إجمالي الوفيات 18.

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