الصافي: حكومة الوفاق فاقدة لأساسها الدستوري والقانوني

اعتبر حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، أمس الأربعاء أن

حكومة الوفاق غير المعتمدة فاقدة لأساسها الدستوري والقانوني.

وأضاف الصافي في تصريحات إعلامية أن الوفاق عبارة عن ميليشيات تمثل نفسها

ولا تعبر عن أحد في ليبيا وتحظى بدعم مطلق من إيطاليا.

وبين المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان أن تعامل الجيش ومجلس النواب مع

مبادرات الحل السياسي كان ممتازا، و الطرف الآخر كان يتعنت.

وتابع بالتأكيد

على أن التعاطي الجيد مع المبادرات الصادرة من القوى الدولية كان واضحا جدا من

الجيش والبرلمان، سواء كانت في

باريس أو موسكو أو أبو ظبي وكان هناك قبول لكل الأمور الهامة جدا، وكل ما يطلب من

هاتين المؤسستين من خلال الحوار والدفع باتجاه الحل السلمي السياسي”.

