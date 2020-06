أوغلو: فرنسا تحاول تقسيم ليبيا وتقف وراء جرائم الحرب فيها

اتهم وزير الخارجية الخارجية التركي مولود

تشاوش أوغلو أمس الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنفاق، معللا ذلك بأن

فرنسا تعلن دعم حكومة الوفاق تماشيا مع

قرارات الأمم المتحدة ثم تدعم حفتر بشكل

غير رسمي.

وأضاف اوغلو أن فرنسا تلعب لعبة خطيرة في

ليبيا تؤدي لعدم الثقة فيها معتبرا أن ماكرون يقف وراء جرائم الحرب والجرائم ضد

الإنسانية في ليبيا والسعي لتقسيم البلاد ودعم المنظمات الإرهابية فيها، بهدف

العودة إلى فرنسا الاستعمارية السابقة.

وتابع الوزير التركي بالقول إن ماكرون

يتجاوز حدوده ويحاول تعويض إخفاقاته في الداخل عبر محاولة القيام بشيء في الخارج.

ولفت أوغلو إلى

أن الاهتمام بليبيا وخاصة بحكومة الوفاق غير المعتمدة بعد تحقيق التوازن في

المعارك بدعم من تركيا، مضيفا أن بعض الدول التي كانت في المنتصف مالت لصالح

الوفاق بعد انتصاراتها الأخيرة.

