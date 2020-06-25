أوقطاي: تركيا تسطر التاريخ في ليبيا

اعتبر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، “أن بلاده تسطّر التاريخ في ليبيا، بعدما مزّقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها في شرقي البحر المتوسط”.

وأضاف أقطاي، إن المسار الشرعي للقانون الدولي، هو من يحدد مستقبل السلام في ليبيا، في كلمة له خلال مراسم افتتاح وبولاية يوزغاط، وسط تركيا.

وتابع نائب أردوغان، كلمته، أن حكومة الوفاق تمكنت بموقفها الحازم وبدعم أنقرة، من إفشال المؤامرات التي تحاك في ليبيا، على حد وصفه، مضيفا بقوله أنه يجب أن يعلم: “الانقلابيون أن المسار الشرعي للقانون الدولي هو من يحدد مستقبل السلام في ليبيا.”

وختم أوقطاي حديثه: “سنقف بقوّة إلى جانب إخواننا الليبيين، ممثّلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعمّ السلام، والاستقرار والعدل في سائر مناطق ليبيا.”

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