دعا المفتي المعزل

صادق الغرياني أمس الأربعاء لغلق الجامعة العربية وإنهاء خدماتها واصفا إياها

بأنها بلا قيمة.

وقال الغرياني إن

الجامعة العربية تخدم ما وصفه بمشروع أعداء الله في ليبيا وعدد من الدول العربية،

متهما الجامعة بأنها تخدم الكيان الصهيوني.

وزعم المفتي المعزول أن تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل المسلح في

ليبيا وتسليح قبائلها هو تصدير لمشاكله الداخلية وهروب للأمام للخارج بحسب وصفه.

وتابع الغرياني أن

السيسي يزعزع الامن في ليبيا ويستهلك الرأي العام المحلي في بلاده.

وواصل الغرياني

كيل الاتهامات للدول العربية فادعى أن المغرب العربي يتجاهل أمر ليبيا ويقف موقف

المتفرج رغم ما يرتكب في البلاد من جرائم، مطالبا تلك الدول بالتنديد بموقف مصر

مما يجري في ليبيا.

The post الغرياني يدعو لغلق الجامعة العربية ويعتبرها بلا قيمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24