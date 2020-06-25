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المركز الوطني: إجمالي حالات الإصابة بكورونا في ليبيا 670 إصابة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 31 حالة موجبة لفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الإصابة في ليبيا 670 إصابة.

وعن الحالات الجديدة، أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنها في سبها 5 حالات منها حالتين مخالطة، و3 حالات جديدة، وفي طرابلس 8 حالات منها 4 حالات مخالطة، و4 جديدة، وفي بن جواد 5 حالات مخالطة، وفي مصراتة 6 حالات جديدة، وفي البيضاء 5 حالات جديدة، وفي تندميرة حالتين جديدة.

وأعلن المركز، تسجيل 6 حالات شفاء، ليكون إجمالي المتعافين 138 متعافي.

كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، في مدينة  سبها، ليكون إجمالي الوفيات 18 حالة، وحول الحالات النشطة، أشار المركز، أنها 514 حالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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