نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي: يجب محاكمة أردوغان على قتلانا في ليبيا

طالب نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري التركي، أنجين ألطاي، بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية سقوط قتلى أتراك في ليبيا، قائلاً: “مَن قال إننا لدينا شهداء بليبيا هو أردوغان، إذًن فلابد من محاكمة أردوغان أولًا”.

وتساءل خلال كلمة له، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب، عن سبب محاكمة الصحفيين، باريش ترك أوغلو، وباريش بهلوان، وآيدين كاسر، وهوليا قيلينج، وفرحات جاليك، ومراد آغيرال، بتهمة نشر أخبار عن مراسم جنازة أحد رجال جهاز المخابرات التركية الذي قُتِلَ في ليبيا.

وذكر نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري التركي، أنهم اعتقلوا لأنهم نشروا أخبارًا عن جنازة أحد رجال جهاز المخابرات التركية الذي قُتِلَ في ليبيا، مُستدركًا: “إذا كان لابد من محاكمة أحد فلابد من محاكمة أردوغان أولًا، لأنه قال إننا لدينا شهداء في ليبيا رغم أنهم ليسوا من رجال القوات المسلحة”.

ولفت إلى أنه سمع هذا الكلام من أردوغان، وأن بعض رجال السياسة تحدثوا عنه في البرلمان، واصفًا محاكمة الصحفيين بأنها قضية انتقام، وأنها لن تفيد أردوغان في شيء.

واختتم موجهًا حديثه لأردوغان: “لا يمكنك تثبيت سلطتك من خلال وضع حد للصحافة، ولا يمكنك استخدام الدولة كآلية تهديد، فأنت تحاول التدخل في كل شيء ووضع حد لهم وكلما تحاول ذلك تغرق”.