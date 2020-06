أعلنت وزارة

الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الخميس، عن مقتل جندي أمريكي في

الأردن دون إضافة تفاصيل عن الحادثة.

وأوضحت الوزارة

في بيان أن القتيل يدعى “نيك برافو ريغوليز” البالغ من العمر 20 عاما من

ولاية فلوريدا في الأردن في 23 يونيو نتيجة لحادث أثناء مشاركته في عمليات في

منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. ا

وأضافت الوزارة

أن الحادث ليس له علاقة بهجوم عدائي ، ولكن التحقيق ما يزال جاريا”.لم يتم

تقديم معلومات إضافية.

وتشمل منطقة

المسؤولية التنفيذية للقيادة المركزية (CENTCOM) للقوات المسلحة الأمريكية، على وجه الخصوص، منطقة الشرق الأوسط.

The post وزارة الدفاع الأمريكية تعلن مقتل أحد جنودها في الأردن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24